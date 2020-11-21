محافظ جنوب سيناء يشهد التشغيل التجريبي لطريق "النفق - شرم الشيخ"

يشهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، التشغيل الفعلي والتجريبي لطريق النفق - شرم الشيخ.

وقال محافظة جنوب سيناء، إنه أنشأ 14 محطة تموين للسيارات على جانبي الطريق، بمعدل 7 محطات على كل اتجاه، بمسافة 50 كيلومترًا بين كل محطة وأخرى، ويتضمن الطريق 3 حارات في كل اتجاه، بعرض 25 مترًا بكل حارة، بتكلفة تصل إلى 3 مليارات و500 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ أنه جرى إنشاء الطريق بطول 342 كيلومترًا، ويختصر ساعات الوصول من القاهرة إلى شرم الشيخ في 4 ساعات فقط، وجرى تأمينه وتزويده بنقط ارتكازات أمنية، إضافة إلى تمركز سيارة إسعاف مجهزة على أعلى مستوى، وتوفير المياه للأفراد الموجودين بتلك الارتكازات، وتوصيل التيار الكهربائي بها.

وأوضح "فودة" أنه جرى تحديد رسوم عبور طريق النفق - شرم الشيخ، من قبَل إدارة التشغيل بالشركة الوطنية بالشركة الوطنية لإدارة الطرق، ويصل الاشتراك الشهري للسيارات الملاكي 80 جنيهًا، و50 جنيهًا لـ"ربع النقل"، وسيجرى تحصيل رسوم الطريق من خلال نقطتي مرور بوابتي عيون موسى وشرم الشيخ، وفقًا للقيمة التي تحددها شركة الطرق.