من بينها مصر.. "العشرين" تؤكد تأمين حصة للدول النامية من لقاح كورونا

تعهد قادة دول مجموعة العشرين، خلال قمة افتراضية اليوم، برئاسة المملكة العربية السعودية بتأمين حصة الدول النامية من لقاح كورونا وهى الدول التى تقع ضمن مجموعة الـ77 بالأمم المتحدة ومن بينهم مصر.

السعودية:قدمنا نصف مليار دولار لإيجاد لقاح وعلاج لمواجهة كورونا

وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إن السعودية قدمت نصف مليار دولار لإيجاد لقاح وعلاج لمواجهة كورونا وشاركت في إطلاق مبادرة لتسريع إيجاد أدوات لمواجهة كورونا.

وقال الملك سلمان في افتتاح قمة قادة مجموعة العشرين، السبت، إن أزمة جائحة كورونا التي يشهدها العالم في 2020 غير مسبوقة، مشيدا بدور مجموعة العشرين في التصدي لهذه الجائحة.

وأضاف أن الأزمة "تسببت في خسائر اقتصادية، ولا تزال شعوبنا تعاني من هذه الأزمة، إلا أننا نبذل قصارى جهودنا لتجاوز هذه الأزمة من خلال التعاون الدولي".

وتابع: "تعهدنا في قمة غير العادية في مارس الماضي بتخصيص الموارد العاجلة وساهمنا جميعا بـ21 مليار دولار في الجهود العالمية للتصدي لهذه الجائحة، واتخذنا تدابير استثنائية لدعم اقتصاداتنا بضخ ما يزيد عن 11 تريليون دولار لدعم الأفراد والشركات".

وأكد الملك سلمان أنه ينبغي على قادة دول مجموعة العشرين العمل على تهيئة الظروف التي تتيح الوصول للقاحات بشكل عادل وبتكلفة ميسورة لتوفيرها لكافة الشعوب إلى جانب أدوات أخرى لمحاربة جائحة كوفيد-19.

وقال: "نستبشر بالتقدم المحرز في إيجاد لقاحات وعلاجات وأدوات التشخيص لفيروس كورونا، إلا أن علينا العمل على تهيئة الظروف التي تتيح الوصول إليها بشكل عادل وبتكلفة ميسورة لتوفيرها لجميع شعوب العالم.

التحالف العالمي للقاحات: علينا أن نحمي الجميع من كورونا ليشفى العالم

وقال التحالف العالمي للقاحات، إن قمة مجموعة العشرين تساهم بالحد من تداعيات كورونا، مضيفا أن تمويل قمة العشرين لشراء اللقاح سيساهم بحماية العالم من كورونا، قائلا: "علينا أن نحمي الجميع من كورونا ليشفى العالم".

الرئيس الصينى: ملتزمون بدعم الدول النامية بشان لقاح كورونا

وأعلن الرئيس الصيني شي جين بينج، أمس السبت، إن بلاده ستفي بالتزاماتها فيما يتعلق بمساعدة ودعم الدول النامية الأخرى، من خلال جعل لقاحات فيروس كورونا، متاحة وميسورة التكلفة.

وأضاف بينج، في كلمته عبر الفيديو أمام قمة مجموعة العشرين،أن الصين، ستسعى جاهدة لجعل اللقاحات منتجا عاما يمكن للناس في جميع أنحاء العالم استخدامه، كما يمكنهم تحمل تكلفته، مشددا على أن الصين تدعم بفعالية التعاون الدولي للقاح فيروس كورونا (كوفيد 19)، وأن بلاده انضمت إلى مجموعة "خطة تنفيذ لقاح فيروس كورونا"، وأنها مستعدة لتعزيز التعاون مع الدول الأخرى من أجل تطوير وإنتاج وتوزيع اللقاحات.

ميركل :منصة مجموعة العشرين ستقوم بتوزيع 2 مليار جرعة لقاح كورونا حول العالم

وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن منصة مجموعة العشرين، ستقوم بتوزيع 2 مليار جرعة لقاح كورونا حول العالم، منوهة بأن الاستجابة العالمية لمكافحة كورونا ضرورية.

وقال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، "علينا توحيد الجهود لمواجهة انتشار كورونا"، مؤكدا أن اللقاح ضد كورونا سيكون متوفرا قبل نهاية العام.

وأضاف ماكرون، "سنضمن وصول لقاح كورونا لجميع الدول خصوصا الفقيرة منها".

بوتين: ضرورة ضمان وصول اللقاحات ضد كورونا إلى الجميع

وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل قليل على ضرورة ضمان وصول اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد إلى الجميع.

وقال بوتين - في كلمته خلال أعمال قمة مجموعة العشرين الافتراضية السبت، برئاسة السعودية - "إن التحديات التي واجهتها البشرية في عام 2020 غير مسبوقة، والجائحة تسببت في أزمة اقتصادية شاملة لم يشهدها العالم منذ الكساد العظيم"، مؤكدا على ضرورة توفير لقاحات كورونا للجميع.

وأضاف أن "روسيا مستعدة لإمداد الدول المحتاجة بلقاحاتها المضادة للفيروس التاجي، وسلامة الناس يجب أن تكون على رأس الأولويات في جهود تطوير لقاحات كورونا رغم التنافس المحتمل".

وأشار إلى أن زيادة البطالة والفقر تمثل أكبر تحد تواجهه البشرية اليوم، لافتا إلى أنه يتعين على مجموعة العشرين التخلي عن السياسات الحمائية والعقوبات، وأنه لا بديل عن منظمة التجارة العالمية، داعيا مجموعة العشرين إلى الاستمرار في البحث عن سبل لإصلاح المنظمة.

وأوضح الرئيس الروسي أن تخصيص 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي لتقليص الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا أتاح لروسيا تفادي خسائر غير قابلة للعلاج.

عبد المنعم السيد: تأمين حصة الدول النامية من لقاح كورونا مرتبط بالأمن العالمى

من جهته أوضح الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية،أن تعهد قادة مجموعة العشرين بتأمين حصة الدول النامية من لقاح كورونا مرتبط بالأمن العالمى فيما يتعلق بأى مرض طالما طرق الانتقال بانواعها بين الدول متاحة بما يسمج بانتقال المرض من دولة لأخرى كما حدث بشأن وباء كورونا فالمطلوب هو القضاء على الفيروس فى العالم كله كما حدث مع الملاريا والسل والجدرى وغيرها من الأمراض.

وأضاف قائلا "كان هناك مبادرة سعودية لتخصيص 8 مليارات دولار لإنتاج اللقاح وتوزيعه للدول النامية،وحسب الدول التى شاركت فسيكون هناك صندوق لإنتاج اللقاح وتوزيعه على الدول النامية من خلال الشراء من الشركات المنتجة للقاح ولاتوجد صيغة تم الإعلان عنها فى قمة العشرين عن آلية توزيع اللقاح على الدول النامية لأنها تختلف بالطبع فإما توزيع اللقاح بأسعار مخفضة أو مدعمة أو مجانا على حسب الدولة".

وقمة مجموعة العشرين تعدّ أهم منتدى اقتصادي دولي يُعنى ببحث القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي، وتشكل دول مجموعة العشرين ثلثي سكان العالم، وتضم 85% من حجم الاقتصاد العالمي، و75% من التجارة العالمية.