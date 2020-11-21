المعلمة المعتدى عليها داخل المدرسة: اتحبست مع المجرمين والنيابة برأتني

قالت وفاء عبدالستار، معلمة في مدرسة منشأة البدوي للتعليم الأساسي بالدقهلية، إنها أثناء دخولها فصل الطالب الذي اقتحم والداه المدرسة وتعديا عليها، وجدت الطالب رافضا للتجاوب والتعاون معها خلال الدروس والشرحة: "الطالب ده بتجنبه، لأنه سلوكياته مش كويسة وسليط اللسان ودائم السخرية من أي مدرس".

وأضافت "عبدالستار"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أنها حاولت تجنب التعامل معه وطلبت من أحد الطلاب اصطحابه للمدير: "لما بتعامل معاه بيبصلي كأني شغالة عنده، ومعندهوش أي احترام لأي مدرس في المدرسة، والطالب لما طلع قالي وأنا منزله وموديه الفصل كان بيسبلي الدين".

وأوضحت أن الطالب لم يذهب للمدير وترك المدرسة وخرج منها، وبعد 5 دقائق سمعت صوتا مرتفعا لسيدة وزوجها في الدور، وبعد ثوانٍ وجدت والدته دخلت الفصل وانهالت عليها بالضرب من الأمام وزوجها من الخلف بدون أي مقدمات: "مدتنيش فرصة أتكلم معاها، ولما ضربوني قدام الطلبة أغمي عليا، ومن كتر الضرب الطلبة خرجوا من الفصل يصوتوا، ولما ابوه رفع الخرزانة علشان يضربني استغثت وصوتت ودخل عليا 2 زمايلي ولحقوني في اللحظة الأخيرة".

وأكدت أنه بعد ذلك أغلق المدرسون البوابة الحديدية الخاصة بغرفة المناهج، وتم تسجيل تلك الواقعة عبر شهود وكاميرات مثبتة في المدرسة، وجاءت الشرطة وعاينت الواقعة وتم تحرير محضر للوالدين، وتم تحويلها لمستشفى لإثبات الحالة: "الكشف الطبي كتب خبطة في الرأس والحوض والقدم وسيلان دم من الأنف، وبعدين روحت لرئيس المباحث وخدوا أقوالي وقالولي لو ليكي حق هنجيبهولك".

وتابعت: "بعد ما خرجت من عند النيابة استدعاني تاني وقالي هحقق معاكي كمتهمة، لأن الأم كانت داخلة تجيب دواء لابنها وإنتي اعتديتي عليها بالضرب، وأمر بحبسنا إحنا الاثنين، واتحبست للصبح مع المدمنين وتجار المخدرات، واستحملت وروحت النيابة وانتظرت لحد ما التحريات جت والشهود، وتم إثبات صحة الواقعة، ووكيل النيابة حقق مع الطلاب لأكثر من 4 ساعات".