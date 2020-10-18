مديرة مدرسة الدقهلية المقالة: كرامتي اتهانت بعد 30 سنة عمل في التعليم

أكدت كريمة محمود إبراهيم (49 عاما)، مديرة مدرسة عمر مكرم الإبتدائية بالدقهلية، أن تداول المقطع المصور الذي يتضمن تعنيف محافظ الدقهلية لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعد إهانة لكرامتها بعد عملها لمدة 30 سنة في التربية والتعليم.

وقالت "إبراهيم" في حوارها مع "الوطن": "حزينة بشدة لما سببته لي ولأبنائي هذه الواقعة من أذى نفسي كبير"، مناشدة برد اعتبارها وكرامتها.

وإلى نص الحوار:

• بداية.. نبذة عن عملك في وزارة التربية والتعليم؟

- أنا مديرة مدرسة عمر مكرم الإبتدائية بالدقهلية، وحاصلة على معهد معلمات وليسانس أداب وتربية، كما أنني أعمل في قطاع التربية والتعليم منذ 30 عامًا تدرجت من معلمة حتى منصبي الحالي، وأعمل أيضاً مدربة في النظام التعليمي الجديد، الذي أقره الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

• ماهي تفاصيل المقطع المصور المتداول؟

- أريد أن أوضح لماذا تم إغلاق هذا الشباك بهذه الطريقة، نحن لدينا فترة ثانية في المدرسة طلاب "مهني" وهم الطلاب الراسبون في التعليم باستمرار وغالبًا ما يكون سلوكهم غير سوى حيث يقومون باقتحام غرفة معلمات رياض الأطفال عن طريق الشباك ويقومون بالتحرش اللفظي والجسدي بالمعلمات وتكرر هذا الأمر عدة مرات، لذا اضطررت لغلق الشباك بهذه الطريقة لمنع دخول أي أحد إليها ولم يتم فتحه إلا كل فترة طويلة لذا تواجد عليه تراب، ولم أعرف انه يفتح بهذه الطريقة إلا من المحافظ عندما خلعه.

• ما هي تفاصيل الواقعة؟

- نحن لدينا عجز كبير في العمال والفراشين في المدرسة ونقوم بتنظيفها بأنفسنا باستمرار حبًا في التعليم وليس عنوة أو إجباراً من أحد، وتقدمت بعدة طلبات للمديرية حول هذا الأمر لكن دون جدوى، المحافظ زار المدرسة قبل 3 أيام من بدأ الدراسة كنا نقوم آنذاك بنقل غرفة رياض الأطفال من الدور الأرضي إلى الدور الثاني بعد وجود هبوط أرضي فيها كان يدخل من خلاله الثعابين والحشرات للغرفة، قمت بدهان الغرفة وتجهيزها على نفقتي الخاصة وكنا نقوم بنقل المكاتب وترتيب المدرسة خلال زيارته فرأي المدرسة بالشكل الذي أغضبه.

• هل تم تكريمك من قبل؟

- نعم، تم تكريمي عدة مرات وحصلت على المعلم المثالي والرائد المثالي من محافظ الدقهلية السابق، وحصلت على شهادة تقدير من وزير التربية والتعليم، وأنا مدربة TOT نظام التعليم الجديد، وأقوم بتدريب الطلاب على المنظومة الجديدة.

• هل تسببت الواقعة في مشاكل اجتماعية؟

- نعم، أنا أم لـ4 شباب منهم خريجي جامعات ومنهم لازالوا في مراحل تعليمية مختلفة وخرجت أجيال في منطقتي، هذه الواقعة تسببت في أذى نفسي كبير لي، وكنت أتمنى أن لا يخرج المقطع المصور لمواقع التواصل الاجتماعي، كرامتي اتهانت بعد 30 سنة عمل في وزارة التربية والتعليم.

• ما هو القرار الذي صدر ضدك من المحافظ؟

- المحافظ أصدر قرار عزل وتحويلي لوظيفة إدارية في الإدارة التعليمية، كما جرى تحقيق إداري معي لكن لم تظهر نتيجته حتى الآن.

• هل حاولت التواصل مع المحافظ وشرح الأمر له؟

- لا، لم أتواصل معه.

• ما هي طلباتك؟

- أنا حزينة على رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم خلال مداخلته في إحدى البرامج التليفزيونية أمس تعليقًا على المقطع المتداول وأقول له مديرة مدرسة بقالها 30 سنة في التعليم اتهانت في عهدك يا معالي الوزير، وأناشد برد اعتباري وكرامتي.