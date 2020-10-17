فيديو.. محافظ الدقهلية يعزل مديرة مدرسة بسبب النظافة "طلب منها خلع شباك"

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو يظهر واقعة قيام محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، بإقالة مديرة مدرسة "عمر مكرم" الابتدائية، التابعة لإدارة دكرنس التعليمية، وهي الواقعة التي حدثت قبل يومين من بداية العام الدراسي الجديد، وأثارت حالة من الجدل.

وخلال الفيديو، طلب المحافظ من مديرة المدرسة خلع "ضلفة" شباك ألوميتال لتنظيفه، قبل نقل تلاميذ الحضانة إلى الفصل، وانتهى المقطع بإقالة المحافظ لمديرة المدرسة، قائلاً لها: "أنت مديرة فاشلة".

بدأت الواقعة عند دخول المحافظ إلى أحد الفصول المخصص للإدارة، لأن المديرة رأيها أنه لا يصلح للحضانة لأنه "ضلمة"، ولذلك نقلت الحضانة إلى الدور الثاني، فاقترب المحافظ من الشباك، ووجه كلامه للمديرة قائلاً: "لو جبت واحد عنده ضمير شوية نزله ونظفه أيه اللي هيحصل في الدنيا؟"، وتابع قائلاً: " تعرفي تنزليه؟.. متعرفيش تنزليه ليه؟.. ينزل كده"، وقام بخلع إحدى الضلفتين بنفسه، فردت المديرة بقولها: "أنا أول مرة أعرف"، فقال المحافظ: "لا والله.. ترفعيهم وتنزليهم وتخلي واحد ينظفهم، هو ده موضوع؟.. السلك يتنظف ونور ربنا يخش، وتبقي كي جي 1 في الدور الأرضي، والإدارة في الدور اللي فوقيه".

وأمر المحافظة بعزل مديرة المدرسة من منصبها، وعودتها إلي العمل كمعلمة لغة عربية، قائلاً: "أنت مديرة فاشلة، ولا تستحقي تبقي مديرة"، وعبر عن استيائه الشديد من كل المدارس التي زارها بإدارة دكرنس التعليمية، في ذلك اليوم، ضمن جولاته التفقدية لمتابعة الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وتعجب المحافظ من وضع حمام المدرسة قائلاً: "هو ده اتعمل فيه صيانة، وهو أنت كل حاجة أسأل عليها تقولي العمال جاية الوقتي، مش ده حمام تلاميذ، وهل اتعمل فيه صيانة، وهو انتم فوجئتم بموعد الدراسة" ثم توقف أمام لوحة في طرقة المدرسة ووجه كلامه لمديرة المدرسة، إيه رأيك في اللوحة دي؟ بصي عليها كده، وكل يوم تعدي عليها وهي معوجة، لما التلاميذ يشوفوها يعملوا إيه في حياتهم عدل.

وعند دخول المحافظ لأحد الفصول وجد المقاعد غير منظمة والتراب يملأ المكان وقال "يا نهار أزرق، ده فصل المفروض يستقبل الطلاب كمان يومين، أنت مديرة فاشلة، ولا تستحقي تبقي مديرة" أنت بقالك 3 سنوات هنا إزاي؟ أنت معزولة من بكرة، أنت مدرسة إيه فردت "مدرسة لغة عربية" فقال :" درسي لغة عربية كما كنت".

ووجه المحافظ إلي قيادات الإدارة التعليمية بدكرنس قائلا: "كل المدارس اللي أنا شوفتها سيئة، وهذا يدل علي تقصير الناس الموجودة ، أنا عزلت مديرة المدرسة ولا تضطروني أن أعزلكم كلم، وعلي فكرة مفيش عندي مشكلة أجيب ناس تانية تدير المنظومة"، وأشار إلي مدير الإدارة التعليمية قائلاً: "عندك فرصة النهاردة، كل المدارس في نطاق الإدارة لابد أن تكون لائقة بأهل الدقهلية".

ومن جانبها، قالت "كريمة محمود إبراهيم"، مدير مدرسة عمر مكرم الابتدائية، التي أصدر المحافظ قراراً بعزلها من موقعها: "إنني أخليت طرفي، وموجودة حالياً في إدارة دكرنس التعليمية، وما حدث لأن المدرسة لا يوجد بها عمال، ولذلك ندفع من مرتباتنا أجور عمال يأتوا وينظفوا المدرسة على حسابنا، ومع ذلك نعتبر المدرسة بيتنا الثاني"، واضافت: "كنا نستعد للدراسة بالدهانات أولاً، وبعدها كان مرحلة النظافة"، مؤكدة أن الزيارة كانت قبل الدراسة بيومين، وتابعت: "لو جاء أول يوم دراسة، كان شاف وضع مختلف".