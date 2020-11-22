كورونا يجمع المتناحرين أمريكا وإيران وتركيا في خانة الإصابات القياسية

تواصل دول العالم تسجيل إصابات مرتفعة بفيروس كورونا وسجلت 3 من دول العالم إصابات قياسية غير مسبوقة خلال 24 ساعة وهى امريكا وإيران وتركيا وهى الدول التى تشهد خلافات وصراعات سياسية حادة ليجمعها فيروس كورونا فى بوتقة الإصابات القياسية للفيروس خلال اليوم الأخير.

أمريكا

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 12 مليون حالة، ليصل إلى 12 مليونا ونحو 290 ألف إصابة، وفقا لما نقلته قناة "سكاي نيوز عربية".

وسجلت الولايات المتحدة، الجمعة، ما يزيد عن 198 ألف إصابة، وهو رقم قياسي لم يسبق للبلاد أن عرفته منذ بدء انتشار الجائحة مطلع العام الجاري.

وتأتي هذه الأرقام بالتزامن مع تحذيرات متصاعدة في الآونة الأخيرة من ضغط كبير قد تتعرض له المستشفيات والطواقم الطبية في البلاد، وهو ما ينتظر أن تزداد وتيرته خلال فصل الشتاء الحالي.

وبلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة من جراء فيروس كورونا حتى الآن، أكثر من 260 ألف وفاة، تليها البرازيل بأكثر من 168 ألف وفاة، ثم الهند بأكثر من 132 ألف وفاة.

تركيا

وأعلنت السلطات الصحية التركية اليوم السبت تسجيل 5532 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ اندلاع الوباء.

وسجلت وزارة الصحة - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الاخبارية - 135 وفاة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 440 ألفا و805 إصابات، والوفيات إلى 12 ألفا و219 وفاة.

وفرضت تركيا هذا الأسبوع حظرا جزئيا للتجول وحدت من ساعات عمل المطاعم والمقاهي ومراكز التسوق.ي

وكانت السلطات الصحية قررت - في يوليو الماضي - إحصاء الحالات، التي تظهر عليها أعراض المرض فقط، وهي خطوة يرى فيها منتقدوها محاولة لتغطية حجم الجائحة الحقيقي.

وأفادت صحيفة "زمان" التركية اليوم السبت، بأن البرلمان يشهد حالة من الهلع بعد الكشف عن إصابة واحد من كل 6 نواب بفيروس كورونا المستجد، ما دفع إلى اتخاذ إجراءات للحد من تفشي الوباء.

واجتمعت لجنة الصحة في البرلمان برئاسة رجب أكداغ، وممثل عن كل حزب سياسي مع اقتراب عدد المصابين بالفيروس من 100 نائب وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وتدرس اللجنة حاليا تطبيق عدد من الإجراءات في البرلمان لمنع تفشي الفيروس، من بينها إلغاء المشروبات والمأكولات وتوفير المياه المعدنية فقط، وإلقاء الخطب في الجمعيات العامة واللجان بارتداء الأقنعة.

ودعا النواب إلى ضرورة تهوية البرلمان كل ساعة، مطالبين بضرورة تحسين جودة المطهرات والأقنعة المستخدمة في البرلمان، والحصول على منتجات عالية الجودة بعد وجود شكاوى بسبب ذلك.

إيران

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، تسجيل 12 ألفا و931 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعربت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري، في تصريح أوردته وكالة أنباء (فارس) الإيرانية، عن أسفها لوفاة 431 شخصا جراء الإصابة بالفيروس؛ ما يرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 44 ألفا و327 حالة.

وأشارت إلى أن الوضع في 27 محافظة إيرانية لا يزال ضمن الدائرة الحمراء، موضحة أن 5778 مصابا بفيروس كورونا، حالاتهم حرجة ويخضعون للعناية الفائقة في المستشفيات.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، أنه تم إجراء 5 ملايين و747 ألف اختبار لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، حتى الآن.

ودعا الرئيس الإيراني حسن روحاني المواطنين، السبت، إلى الالتزام بالإرشادات الصحية لتخفيف الضغط على الكوادر الطبية والقطاع الاقتصادي والسيطرة على تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

وبدأت إيران أمس تطبيق خطة إغلاق صارمة لمدة أسبوعين، في كافة أنحاء البلاد، وسط زيادة معدلات الوفيات والإصابات بالفيروس.

وقال روحاني، خلال اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا، إن البلاد بأكملها تعيش الموجة الثالثة من الوباء، مؤكدا أن الحكومة تعمل على السيطرة على تفشي الفيروس.

وأشار روحاني، إلى أن أرقام الإصابات بالفيروس ستتزايد خلال الأيام المقبلة، مع بدء إجراء الفحوصات السريعة منذ اليوم السبت، وهو ما سيرفع أعداد تحاليل كورونا في البلاد إلى 100 ألف يوميا.

وقال إنه في حال لم تحقق الخطة أهدافها في الحد من تفشي الوباء، فإنه قد يجري تمديدها، وأشار إلى أنه في حال تقيد الجميع بالخطة، من الممكن تقليصها حتى عشرة أيام.