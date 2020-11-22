"مودرنا": جرعة لقاح كورونا بـ37 دولارا.. لسنا مهتمين بأقصى ربح

تسعى شركة "مودرنا" الأمريكية لبيع لقاحها ضد فيروس كورونا بما يتراوح بين 25 و37 دولارا للجرعة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "مودرنا" ستيفان بانسل في تصريح لصحيفة "فيلت أم سونتاغ" الألمانية: "هذا سعر عادل عندما تفكر في ارتفاع تكاليف النظام الصحي إذا أصيب شخص بفيروس كورونا. لسنا مهتمين بأقصى ربح"، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وكانت شركة "مودرنا" الأمريكية أعلنت يوم الاثنين الماضي، أن فعالية لقاحها ضد فيروس كورونا أثبت حسب البيانات المؤقتة للمرحلة الأخيرة من الاختبارات السريرية نجاعته بنسبة 94.5%.

وقالت الشركة المصنعة للقاح إن هذه النتيجة أكدتها بعد أن تم تطعيم 95 شخصا بهذا اللقاح، أصيب منهم 5 فقط، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين خضعوا للاختبار تلقوا جرعتين متباعدتين بـ28 يوما.

قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي أليكس عازار، الأربعاء، إن اللقاحين المحتملين لشركتي "فايزر" و"مودرنا" قد يكونان جاهزين للحصول على موافقة السلطات الأمريكية المختصة تمهيدا لتوزيعهما في غضون أسابيع مما يفتح الطريق أمام حملة تطعيم واسعة النطاق تبدأ قبل نهاية هذا العام.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين قولهم إن الولايات والمناطق الأمريكية مستعدة للبدء في توزيع اللقاح في غضون 24 ساعة من الحصول على الموافقة التنظيمية اللازمة.

وتابع المسؤولون أن متطلبات التخزين المعقدة لن تكون عائقا يحول دون حصول جميع الأمريكيين على اللقاح. بعض التقارير أشارت إلى أن لقاح "فايزر" يحتاج لمعدات خاصة لحفظه ونقله بشكل سليم.

وقالت الشركتان، اليوم، إنهما قد تحصلان خلال الشهر القادم على موافقة الهيئات التنظيمية الأمريكية والأوروبية على الاستخدام الطارئ للقاحهما لـ"كوفيد-19" بعدما أظهرت نتائج التجارب النهائية أن نسبة نجاحهما تقارب 95 بالمئة وعدم وجود أعراض جانبية خطيرة له.