استجابته أسرع للكبار.. أبرز ما جاء عن لقاح "مودرنا" ببرامج التوك شو

تصدر لقاح "مودرنا" لفيروس كورونا منذ إعلان الشركة الأمريكية عنه مساء أمس المشهد، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو برامج التوك شو.

وأعلنت شركة "مودرنا" الأمريكية، أن لقاحها التجريبي لفيروس كورونا تسبب في استجابات مناعية لدى كبار السن على غرار المشاركين الأصغر سنا، وهو ما يعطي الأمل في أن يكون فعال لدي الفئة الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات نتيجة إصابتهم بالفيروس.

وأوضحت الشركة أن الاستجابات المناعية لدى أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 56 و70 عاما، والذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاما، كانت متشابهة، حيث أعلنت الحكومة الفيدرالية في سويسرا، إنها أبرمت صفقة مع شركة "مودرنا" من أجل تزويدها بنحو 4.5 مليون جرعة من لقاح كورونا المرتقب، في حال تكلل بالنجاح وأثبت نجاعته في التصدي للوباء.

وتستعرض "الوطن" أبرز ما جاء في برامج "التوك شو" أمس، عن لقاح مودرنا، كالتالي:

"أديب" يبدي انبهاره باللقاح: بيتحط في التلاجة عادي

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته البالغة بإعلان شركة مودرنا الأمريكية بأن اللقاح الخاص بها لفيروس كورونا، له فاعلية بنسبة 95%، موضحًا أن اللقاحات ستنهال على البشرية بعد عام كامل من عمر هذا الفيروس اللعين، وبدأت بارقة الأمل تلوح في الأفق، "كده بقى عندنا لقاحين واحد مودرنا وواحد فايزر والاثنين شركات أمريكية".

وأكد أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "mbc مصر"، "الجميع كان سعيد بلقاح فايزر كونه يحمي بنسبة 90%، لكن عندما أعلنت شركة مودرنا عن اللقاح ارتفع سهمها بنسبة 10% وانخفض سهم شركة فايزر، السبب في ده بقى أن اللقاح بتاع مودرنا بيتحط في الثلاجة، يُحفظ بشكل عادي، فايزر قالوا لازم علب معينه ودرجة حرارة معينه 70 درجة مئوية تحت الصفر وحاجات من دي".

وأشار إلى أن لقاح مودرنا الخاص بفيروس كورونا من الممكن أن يُترك خارج الثلاجة لمدة 7 ساعات، متابعا: "هذه مسألة مهمة جدًا، مودرنا تقدم شيء جديد، شيء عظيم، بقى عندنا مودرنا وبقى عندنا فايزر، في ظرف يومين أو ثلاثة ممكن حاجة تظهر في بريطانيا منتظرين لقاح أكسفورد، الكلام واضح عن اللقاح الروسي واللقاح الصيني، ويبقى عندنا 6 لقاحات على أول يناير ويبدأ العالم في التنفس، الموضوع لم ينتهِ بعد، وما زال عندنا رحلة بس كلها أمل".

أستاذ أمراض مناعة: احتكار أي لقاح لفيروس كورونا نوع من الغباء

قال الدكتور عبدالهادي خضر، أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بمستشفى روبرت وود جونسون الجامعي بنيوجيرسي، إن الحالة الحالية وباء عالمي واحتكار اللقاح من أي دولة نوع من الغباء، موضحًا أن إعلان الشركة الأمريكية "مودرنا" أن فعالية لقاحها بلغت 94.5% دليل على الأمل، وأن اقتراب النتائج بين لقاح موديرنا وفايزر، دليل على أن نتائج الأخيرة محل ثقة.

وتابع أن الفاعلية بالنسبة للقاحي "فايزر" و"مودرنا" يتشابهان بشكل كبير، وهذا يعطى بارقة أمل للوقاية من الفيروس فى الفترة المقبلة، "كل ما تكبر نسبة الناس اللى هتاخد المصل على مستوى العالم، كل ما هنقدر نقضي على الفيروس بشكل أسرع".

أستاذ بهارفارد: طفرة هائلة في تصنيع اللقاحات ضد كورونا وصعب إنتاج دواء

قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الأمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، إن إنتاج شركة مودرنا للقاحات المضادة لفيروس كورونا بعد لقاح شركة فايزر دليل على أن هناك تطورا سريعا في إنتاج اللقاحات وتتم في فترة وجيزة، خاصة أن لقاح شركة مودرنا سيتم حفظه في درجات عادية كدرجات التبريد المستخدمة في الثلاجة إلا أن لقاح فايزر يحتاج تخزين في 70 درجة تحت صفر.

وأضاف "حمدي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على فضائية "cbc"، أن لقاح شركة مودرنا يتم على مرتين ويتم إعطاء الجرعة الثانية بعد 28 يوما بينما الجرعة الثانية من فايزر تُعطى بعد 21 يوما فقط.

وزير الصحة الأسبق: يوجد 7 أنواع من لقاحات فيروس كورونا

قال الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، إن الشركات تعمل على التجارب السريرية للقاحات منذ فترة، وهناك 7 أنواع من الطعوم، سيعلن عنها تباعا حتى نهاية عام 2020، من الصين وروسيا، والولايات المتحدة.

وأضاف "حاتم"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، الإثنين، أن لقاحي "فايزر"، و"مودرنا" قريبان جدا من بعضهما البعض، ولكن الأخير يحفز مناعة الجسم، ويؤخذ على مرتين، ولكن "فايزر" يعاني من مشكلة في التخزين، والنقل، ويجب تخزينه في درجة أقل من 70 تحت الصفر، ولكن لقاح "مودرنا" يمكن أن يوضع في الثلاجة العادية، ولذلك يتوقعون انتشار لقاح "مودرنا" أكثر من "فايزر"، بسبب هذه الميزة التي توجد به.

عضو فريق تطوير لقاح كورونا بأمريكا: أتوقع نقل تصنيعه إلى الدول الفقيرة

قال الدكتور علي فطوم عضو فريق تطوير لقاح ضد كورونا بالولايات المتحدة الأمريكية، إن النسبة التي أعلنت بها شركة فايزر نجاح تجاربها بواقع 90% ونظيرتها التي أعلنتها شركة مودرنا المقدرة بنحو 94.5% لا يوجد بينهما فرق كبير أو له قيمة: "الفريق بينهما هو لا شيء لأننا في النتائج النهائية قد يكون الاثنان في نفس المرحلة ولذلك لا يجب ان يكون هناك تفضيل للقاح فايزر بين وموديرنا، وهناك أكثر من 30 لقاح في الدراسات السريرية وهي مختلفة ومنها الكلاسيكي ومنها القديم، ولا نعرف نتيجة نجاعة هذه اللقاحات".