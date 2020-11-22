ضبط عاطل سرق دولارات ومشغولات ذهبية من شقة جارته بسوهاج

راقب عاطل جارته المقيمة بدائرة قسم ثان سوهاج، والتي يعمل زوجها في إحدى الدول العربية، وأثناء غيابها عن شقتها تمكن من الدخول الاستيلاء على مبالغ مالية بالدولار والجنيه المصري إضافة إلى خواتم ذهبية، لكن خطته لم تكتمل، بعد أن أبلغت جارته المباحث عن سرقة شقتها، ومن ثم حامت الشبهات حوله، وتم القبض عليه وبحوزته المسروقات، قبل أن يتصرف فيها.

البداية كانت قبل يومين، عندما عادت ربة منزل إلى شقتها التي تقيم فيها بدائرة قسم ثان سوهاج، لتكتشف سرقة 2600 دولار أمريكي، و2000 جنيه مصري، و6 خواتم ذهبية، وعلى الفور اتصلت بشرطة النجدة ليصل إليها ضباط مباحث قسم ثان سوهاج.

وأوضحت المعاينة التي قام بها المقدم أحمد المولد، رئيس مباحث قسم ثان سوهاج، أن مرتكب الواقعة تمكن من الدخول إلى الشقة عن طريق منور العقار، وتم إبلاغ اللواء عبد الحميد أبوموسي، مدير المباحث الجنائية، وكلف بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبها.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى الفاعل، حيث تبين أن جار المبلغة هو مرتكب الواقعة، لمروره بضائقة مالية، وضُبط سريعًا، واعترف بالواقعة، وضُبطت المسروقات بإرشاده.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد محمد نصحي، مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد ورود بلاغ من لشرطة النجدة من "ولاء.ا.ا"، 25 عامًا، ربة منزل، ومقيمة بقسم ثان سوهاج، عن اكتشافها سرقة مبلغ مالي 2600 دولار أمريكي، و2000 جنية مصري، و6 خواتم ذهبية، وبعض الأوراق من داخل مسكنها.

وتوصلت التحريات السرية إلى صحة الواقعة، وأن وراء ارتكاب الواقعة "أحمد.خ.م"، 23 عامًا، عاطل، ومقيم بذات العقار، وعقب استصدار إذن النيابة العامة، ضُبط المتهم وأرشد عن المسروقات. حرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.