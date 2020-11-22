12 إجراء داخل المحليات للحد من كورونا.. التشديد وتطبيق الغرامات

أرسلت وزارة التنمية المحلية عدة تعليمات للمحافظات بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتفادي مخاطر الموجة الثانية من انتشار الفيروس حفاظا على سلامة المواطنين الوزارة بالتنسيق مع المحافظات تواصل التأكيد على التزام الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

رصدت "الوطن" آخر توجيهات وزارة التنمية المحلية للمحافظات للحد من من فيروس كورونا وهي كالتالي:

- للمحافظات اتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة وفق ظروف وطبيعة العمل لتخفيف التزاحم، وإعطاء الأولوية في ذلك للعاملين من أصحاب الأمراض المُزمنة، وتحديد أعداد العاملين وفق ما تقتضيه ظروف العمل.

- التشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن فيروس كورونا .

- التنسيق بين الوزارة ووزارة الداخلية والمحافظات لتنفيذ حملات مشتركة للتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية في وسائل المواصلات المختلفة.

- تطبيق الغرامات المقررة على المخالفين للتعليمات والاشتراطات الصادرة بشأن الإجراءات الاحترازية.

- تشديد الحملات على الأماكن التي تخالف الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المُقررة في القانون.

- ضبط ومصادرة الشيشة ومنع تقديمها للمترددين على المقاهي والمطاعم.

- تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي للمرورعلى المحال التجارية والمقاهي للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

- عدم دخول الموظفين والمواطنين لديوان عام الوزارة أوالمحافظة أو الحي إلا بارتداء الكمامة.

- قياس درجة الحرارة للمترددين وعدم دخول من لديه أعراض أو ارتفاع حرارة.

- التاكيد على المطاعم والكافيهات باستخدام أدوات ذات الاستخدام الواحد من أكواب وخلافه.

- التأكيد على العاملين بالمحلات ارتداء الكمامة.

- عدم السماح بأي تجمعات ومنع الأسواق الشعبية.

من ناحية أخرى، أكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة استعدت بالتعاون مع المحافظات، للتعامل مع موجة الطقس السيئ، والأمطار والسيول التي تضرب عددا من المحافظات وعلى رأسها الإسكندرية، بنشر 3500 معدة من سيارات شفط ومسح وطلمبات وعربات سيول بالشوارع الرئيسية والمحاور ومطالع ومنازل الكباري والأنفاق، بالإضافة إلى عدد كبير من العاملين، علاوة على العمل على تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار ومخرات السيل، للتعامل مع تجمعات الأمطار.

وأشار إلى أن الإسكندرية، تواجه موجات أمطار متواصلة على مدار الأيام الماضية بشكل كثيف، علاوة على التعامل مع محافظات أخرى، بينما القاهرة والجيزة تحت السيطرة حتى الآن، لافتا إلى أن شبكات الصرف قادرة على استيعاب مياه الأمطار شريطة سقوطها على فترات، مؤكدا أن كل دول العالم حينما تضربها الأمطار الغزيرة تتعرض لمشكلة.

وأوضح أن المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أصدر تكليفات لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، التابعة للشركة القابضة على مستوى الجمهورية، بشأن الاستعدادات للتعامل مع سقوط مياه الأمطار بموسم الشتاء، ومراجعة المناطق الساخنة التي تشهد تجمعات لمياه الأمطار، ومن تلك التعليمات رفع حالة "الاستنفار الكامل" حتى للشركات التي لا يتوقع سقوط أمطار بنطاقها لتكون مستعدة للدفع بأي مساعدات للشركات الأخرى طبقًا للاحتياج، والتوجيه برفع درجة الاستعداد بجميع الشركات سواء المتوقع سقوط أمطار بها أو غير متوقع سقوط أمطار بها، والتعاون مع الشركات التي بها أمطار في حالة الحاجة إلى ذلك.