أرقام في قمة العشرين: 11 تريليون دولار لحماية الاقتصاد وتوزيع 2 مليار لقاح كورونا

بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، انطلقت الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة مجموعة العشرين بشكل افتراضي، بالسعودية، حيث تهدف لإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال.

وترأس الملك سلمان بن عبد العزيز، أعمال القمة، وذلك بمشاركة عدد من قادة الدول، ومنظمات دولية وإقليمية، ويضم جدولها عدداً من القضايا، أهمها، الطاقة والمناخ والاقتصاد الرقمي والرعاية الصحية والتعليم، فضلا عن مخاطر كورونا.

وترصد "الوطن" أبرز الأرقام في قمة العشرين:

- شارك بها زعماء دول أكبر 20 اقتصادًا في العالم.

- 11 تريليون دولار خصصتها المجموعة "لحماية" الاقتصاد العالمي من كورونا.

- ساهمت المملكة بأكثر من 21 مليار دولار لمكافحة كورونا المستجد.

- السعودية قدمت نصف مليار دولار لإيجاد لقاح وعلاج لمواجهة كورونا، وشاركت في إطلاق مبادرة لتسريع إيجاد أدوات لمواجهة كورونا.

- 2 مليار جرعة لقاح كورونا حول العالم تعهدت المجموعة بتوزيعها، وفقًا لتصريح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

- حتى يونيو 2021، من المنتظر أن تمد لها المجموعة مبادرة تخفيف أعباء الديون على الدول الفقيرة.

- 4.5 مليارات دولار، دعا الاتحاد الأوروبي دول المجموعة لتقديمهم بنهاية العام لتمويل أدوات محاربة "كوفيد-19" للدول الأشد فقرًا.

- هناك ما يزيد على 300 شخص يعملون لضمان أن تظهر القمة بشكل ناجح بالسعودية.

- الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة زاد 12% في النصف الأول من 2020 مقارنة بنفس الفترة قبل عام.

- تخصيص 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، لتقليص الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا أتاح لموسكو تفادي خسائر غير قابلة للعلاج.