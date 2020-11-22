التحريات تكشف تفاصيل وفاة "رضيع المحلة".. الأب يتهم طليقته بالزنا وقتل الابن

اتخذت واقعة وفاة طفل عمره عام ونصف العام، بقرية سندسيس التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مسارا جديدا بعد خضوعها لمجريات التحقيق الجنائي بقرار من النيابة العامة التي قررت إعادة التحقيق في الواقعة عقب اتهام والد الطفل لطليقته بقتله باستخدام ماء الأكسجين والحنة حيث تم تكليف المباحث بالتحري حول الواقعة وتشريح جثة الطفل.

وذكرت التحريات الأولية أن الطفل "أيمن ر" عام ونصف، من قرية سندسيس بمركز المحلة الكبرى، وصل المستشفى مصابًا بحالة تشنج وبتوقيع الكشف الطبي المبدئي عليه تبين وجود تيبس بالجسد، وزرقان في الأجزاء السفلى من الجسم نتيجة تناوله مادة سامة عبارة عن حناء وماء أكسجين وحالته سيئة، وتم احتجازه بقسم عناية الأطفال ووضعه على جهاز التنفس الصناعي وعمل إنعاش قلبي رئوي له في محاولة لإنقاذه لكن بلا استجابة حيث لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة حدوث هبوط حاد في الدورة الدموية.

وأضافت التحريات أن أسرة والدة الطفل قالت في محضر التحقيق أنه كان يقيم معهم بعد انفصالها عن والده بسبب خلافات بينهما وأن الطفل خرج من غرفة نوم والدته ووجدوا فمه ويده متسخة بالحناء فنظفوها وبعدها نام بعض الوقت ثم استيقظ وفوجئوا به ينهج وأصيب بضيق في التنفس ونقلوه سريعًا للمستشفى لسرعة إنقاذه إلا أنه قد لفظ أنفاسه الأخيرة.

بينما اتهم رضا م (35 عاما) والد الطفل، خلال التحقيق مطلقته والدة الطفل (22 سنة)، ربة منزل، بالتخلص من الطفل حتى تتفرغ لنزواتها، مطالبًا بإعادة فتح التحقيق في واقعة وفاته وتشريح الجثة بمعرفة الطب الشرعي لشكه في وفاته جنائيًا حيث تخلصت منه بسبب كثرة بكائه وإزعاجها الدائم، كما طالب بالتحقيق معها في جريمة الزنا بعد عثوره على صور ومقاطع فيديو تحتوي على مشاهد جنسية لها خلال فترة علاقتهما الزوجية خاصة أنها مازالت في فترة العدة.