إزالة 9 تعديات في المهد بـ4 مراكز بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، من خلال تنفيذ حملات مكبرة ورادعة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورًا للحفاظ على الرقعة الزراعية، وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز الدلنجات وأبوالمطامير والمحمودية وحوش عيسى عن إزالة 9 حالات تعدٍ في المهد على مساحة 1891 م2، عبارة عن 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرى المسين وطيبة بالدلنجات بمساحة 1486 متر مربع، عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الأسمنتية، ومباني مخالفة بدون ترخيص داخل وخارج الحيز العمراني بمساحة 205م2 بنطاق وحدة عمر مكرم والنجاح ببدر، فضلًا عن حالتين تعدٍ في المهد على الأراضي الزراعية بمساحة 200 م2 عبارة شدة خشبية لعمل سملات خرسانية ومباني بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتيه بنطاق قرى النمرية والصديق بأبو المطامير.

وفي وقت سابق، نفذت الوحدات المحلية بمراكز دمنهور وحوش عيسى وكفر الدوار، حملات مكبرة بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق، ما أسفر عن رفع 320 حالة إشغال تنوعت ما بين ثابت ومتحرك بشوارع وميادين دمنهور، وإزالة عدد 35 حالة إشغال طريق بشوارع مدينة حوش عيسى وبكفر الدوار.

وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار الحملات بالوحدات المحلية بالمحافظة، وضرورة تكثيف الحملات لرفع جميع الإشغالات المخالفة والمتعدية على حرم الطريق العام لتيسير الحركة المرورية، حفاظا على المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.