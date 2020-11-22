"الإحصاء": 1.4% زيادة في صادرات مصر لدول حوض النيل في 2019

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد الموافق 22 /11 / 2020 النشرة السنـوية " التبـادل التجـارى بين مصـر ودول حـوض النيـل عـام 2019 " وتتنــاول النشرة حجـــم التجــارة (صادرات - واردات ) مع دول حوض النيل " السودان - أثيوبيا - أوغندا - الكونغو - كينيا - تنزانيا - وانـــدا - بروندى - إريتريا .

قيمة صادرات وواردات مصر مع دول حوض النيل عامى 2017, 2018 ومن أهم مؤشراتها ما يلي:

بلـغ إجمالــى قيمــة الصــادرات لدول حــوض النيل 1,22 ملـيار دولار عــام 2019 مقابـل 1,20 مليار دولار عام 2018 بنسبــة زيــادة قدرهــا 1,4٪ .

380.5 629.0 بلــغ إجمالــى قيمــة الـواردات مـن دول حــوض النيل 0,64 مليار دولار عــام 2019 مقابـل 0,67 مليار دولار عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 4,6 ٪.

جـاءت السـودان فـى المرتبــة الأولــى للصادرات بما قيمتـه 465,5 مليون دولار عـــام 2019 مقابـــل 399,3 مليون دولار عام 2018 بنسبه زيادة قدرها 16,6 ٪ وكان أهم الأصناف التى تم تصديرها الى السودان لـدائن ومصنوعاتهــا (مـواد خام لصناعة البلاستيك)، حـديــد ومصنوعاتـه، زجاج ومصنوعاته، وفى المرتبة الثانية كينيا بما قيمته 345,9 مليون دولار عام 2019 مقابل 354,6 مليون دولار عام 2018 بنسبه انخفاض قدرها 2,5 ٪ وكان أهم الأصناف التى تم تصديرها إلى كينيا ورق ومصنوعات من عجائن الورق، سكر ومصنوعاته، لـدائن ومصنوعاتهــا (مـواد خام لصناعة البلاستيك).

جاءت كينيا فى المرتبــة الأولـى للواردات بما قيمتـه 257,3 مليـون دولار عام 2019 مقابــل 287,3 مليون دولار عام 2018 بنسبه انخفاض قدرها 10,4٪ وكان أهـم الأصناف التى تم إستيرادها بن وشاى وبهارات اخرى، وفى المرتبة الثانية السودان بما قيمته 203,6 مليون دولار عام 2019 مقابل 207,5مليون دولار عام 2018 بنسبه انخفاض قدرها 1,9 ٪ وكان أهم الأصناف التى تم استيرادها حبوب واثـمار زيتية ونباتات طبية وعلف، قطن.جاءت مجموعة المنتجات الكيماوية والبلاستيك فى المرتبة الأولى للصادرات بما قيمتـه 404,3 مليون دولار عام 2019 مقابل 377,5 مليون دولار عام 2018 بنسبه زيادة قدرها 7,1%.جــاءت مجموعــة المنتجــات الحيوانيــة والنباتيــة والمشروبــات والتبـغ فـى المرتبـة الأولــى للــواردات بمـا قيمتــه 443,5 مليون دولار عـام 2019 مقابــل 455,8 مليون دولار عـام 2018 بنسبـه انخفاض قـدرها 2,7٪.