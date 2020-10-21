التعبئة والإحصاء: استئناف مسح العمالة غير المنتظمة مطلع 2021

أكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه سيجري استئناف المسح الميداني، للعمالة خارج المنشآت - العمالة غير المنتظمة - بعد توقفه الطارئ بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضاف رئيس الجهاز في تصريحات صحفية على هامش احتفالات الجهاز باليوم العالمي للإحصاء، أن الجهاز سيبدأ في تنفيذ المسح للعمالة غير المنتظمة، مطلع العام المقبل 2021، حيث سيقوم بتشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ المسح بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة، واستخدام جهاز التابلت في جمع المعلومات والبيانات، والتحضير لاستمارة البحث، وتجهيز الباحثين الذين سيقومون بالمسح.

ولفت إلى أن الجهاز بصدد إعادة الميزانية المخصصة، والتي ستبلغ حوالي 8 ملايين جنيه، لاسيما وأن المسح ازدادت أهميته، بعد الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية، والحكومة المصرية بالعمالة غير المنتظمة، فضلا عن تكوين قاعدة بيانات دقيقة عنها، حتى تبنى الدولة استراتيجيتها وخططها لرعاية هذه الفئة من العمال على أسس وبيانات وأرقام دقيقة وصحيحة تصب في مصلحة هذه الفئة في الدرجة الأولى.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن استئناف إجراء مسح العمالة غير المنتظمة مطلع العام المقبل 2021، سيكون بمثابة استكمال لأعمال التعداد الاقتصادي الخامس، الذي أعلن الجهاز نتائجه في أبريل الماضي، لافتا إلى أن مسح العمالة غير المنتظمة جرى تنفيذه في عام 2015، تحت مسمى مسح العمالة خارج المنشآت الاقتصادية، والتي تشمل الباعة في الشوارع والباعة الجائلين وعمال البناء والتشييد الذين لا يعملون تحت مظلة منشأة اقتصادية محددة، موضحا أن هذا المسح من المسوحات المهمة، والتي تعطي صورة واضحة عن حجم العمالة خارج المنشآت "غير المنتظمة"، والتي تمثل الشريحة الأكبر من العمال في مصر.

وكان الجهاز المركزي للتبعئة والإحصاء، قد احتفل أمس باليوم العالمي للإحصاء، والذي يتزامن مع احتفالات الأمم المتحدة بالذكرى الـ75 لإنشائها.