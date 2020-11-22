مواعيد وقنوات عرض مسلسل إلا أنا "حكاية أول السطر"

مسلسل إلا أنا أول السطر.. انطلقت أولى حلقاته أمس السبت، على شاشة DMC، وبدأ عشاق المسلسل ومتابعيه البحث عن مواعيد وقنوات عرضه ومواعيد الإعادة، خاصةً بعد أن لاقت حكايات المسلسل الأولى نجاحًا جماهيريًا بين متابعيه.

مواعيد عرض مسلسل إلا أنا أول السطر

ويعرض مسلسل إلا أنا حكاية أول السطر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 8 مساءً على شاشة DMC، والإعادة الساعة 3 بعد منتصف الليل والساعة 12:30 ظهرًا، فيما يعرض المسلسل على شاشة DMC Drama الساعة 11 مساءً، والإعادة الساعة 9 صباحًا والساعة 4 عصرًا.

أحداث مسلسل إلا أنا أول السطر

وحكاية أول السطر، هي الحكاية الثامنة من مسلسل إلا أنا الذي عرض منه 7 حكايات حتى الآن، هي بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيري عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض و"ربع قيراط" لريهام عبد الغفور ومصطفى درويش.

وتدور أحداث الحكاية الثامنة "أول السطر" حول شخصية امرأة عزباء تُجسدها الفنانة "درة"، تعشق الأطفال وتقرر اللجوء إلى فكرة التبني وتتوالى أحداث الحكاية التي تناقش موضوع التبني وطريقة التربية لهم.

كما تركز الحكاية على الثلاثة أطفال وهو الذين تتبناهم درة وتتحمل المسؤولية من أجلهم، وتتحول من شخصية لا تتحمل المسؤولية إلى شخص مسؤول، ويظهر في حياتها خط رومانسي تكشف عنه الأحداث.

حكايات مسلسل إلا أنا

ومسلسل "إلا أنا"، دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وعرضت قناة dmc أول حكايتين من العمل قبل شهر رمضان وهما "بنات موسى" بطولة الفنانة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة.

وعرضت من المسلسل أيضًا حكاية "أمر شخصي"، بطولة الفنانة شيري عادل، ميدو عادل، نهال عنبر وإيهاب فهمي، وتدور أحداث الحكاية في إطار الإثارة والتشويق حول فتاه تتعرض للكذب من زوجها.

أما الحكاية الثالثة التي تحمل اسم "أمل حياتي" فكانت بطلتها الفنانة حنان مطاوع، إذ جسدّت خلال الحكاية شخصية فتاة شعبية من حي الجمالية، تعيش رحلة صعود مليئة بالظروف الصعبة، حتى تصبح سيدة مجتمع.

وشارك بطولة حكاية "أمل حياتي" بيومي فؤاد، وسلوى عثمان، ونور محمود، نانسي صلاح، شاهيستا سعد، رامي الطمباري، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام، وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن.

أما حكاية "ضي القمر" فكانت تدور أحداثها حول قصة حب بين زوجين يلعبهما "علوش" ومحمد علاء "جامايكا"، ويبحث الزوجين خلال الحكاية عن الإنجاب وخلال هذه العملية تجد أمامها العديد من الصعوبات والمشاكل، إذ تعتبر "ضي القمر" أول عمل تلفزيوني يتعرض لعملية التلقيح الصناعي.