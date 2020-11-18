شاهيستا سعد: مسلسل "إلا أنا" سبب معرفة الجمهور بي

أعربت الفنانة الشابة شاهيستا سعد عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققته حكاية "ربع قيراط" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، والمعروض في الوقت الحالي على شاشة قناة "dmc".

وقالت شاهيستا لـ"الوطن"، إن المسلسل سبب معرفة الجمهور بها، خاصة أنها شاركت في 3 حكايات هي "بنات موسى"، و"أمل حياتي"، و"ربع قيراط".

وتحدثت شاهيستا عن شخصيتها بحكاية "ربع قيراط"، وقالت إنها سعيدة بردود الفعل حولها في المسلسل، ولكن شخصيتها في المسلسل ليست بالسوء المصوّر ولكنها نتيجة رد الفعل، فهي تحب أن تحافظ على شريك حياتها خاصة بعد التجربة القاسية التي مرت بها.

مسلسل "إلا أنا"، يضم حتى الآن 6 حكايات عُرضت منها 5، هي "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيري عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، ومؤخرًا عُرضت الحكاية السادسة والتي تحمل اسم "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض وتعرض حالياً حكاية "ربع قيراط" لريهام عبد الغفور ومصطفى درويش.

ومن المقرر أن يعرض يوم السبت المقبل الموافق 21 نوفمبر، حكاية جديدة بعنوان "الحب سوا" على قناة "DMC"، وهى الحكاية الأخيرة من حكايات مسلسل "إلا أنا".

ويجري تصوير العمل بين القاهرة والإسكندرية خلال أسبوعين، وهو من بطولة الفنانة درة، ومن تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج محمود كامل.

"الحب سوا"هي الحكاية الثامنة من حكايات المسلسل، وتقدم "درة" دور فتاة تقع بين حب رجلين أحدهما يخدعها ويخسرها ويحاول العودة في منافسة مع رجل آخر.