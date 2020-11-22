"كيا تيلورايد" تدخل ضمن قائمة أفضل 10 سيارات لعام 2021

اختيرت سيارة تيلورايد ضمن قائمة أفضل 10 سيارات لعام 2021 من مجلة Car and Driver، وهي مجلة أمريكية متخصصة في السيارات، هذه السنة الثانية على التوالي التي حازت فيها السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة والجريئة على مكانة بين مجموعة السيارات المرموقة.

تُمنح الجوائز المرموقة تقديرًا لأذكى السيارات والشاحنات وسيارات الدفع الرباعي والشاحنات الصغيرة المعروضة للبيع اليوم وأكثرها إمتاعًا.

قال شارون كارتي، رئيس تحرير Car and Driver: "نحن متحمسون لتضمين سيارة كيا تيلورايد في سيارة وسائق 10 Best للعام الثاني على التوالي، ما زلنا معجبين بعدد الميزات التي تحصل عليها مقابل السعر الأساسي لـ Telluride البالغ 33160 دولارًا، والتي من دواعي سروري القيادة وحتى مدى مهارتها على الطرق الوعرة، نجد أنفسنا نوصي أصدقاء تيلورايد مرارًا وتكرارًا بالتسوق لشراء سيارات الدفع الرباعي الكبيرة، وهذا دليل على مدى إعجابنا بها".

تنافست Telluride ضد 57 مركبة أخرى "السيارات والشاحنات وسيارات الدفع الرباعي والشاحنات الصغيرة" لكسب مكانتها في قائمة السيارات العشر.

قام الخبراء في نشرة السيارات الشهيرة بتقييم المنافسين بناءً على القيمة، وتحقيق المهمة ، وآداب الطريق.

تضمن الحقل مركبات جديدة تمامًا أو تم تحديثها بشكل كبير بسعر أساسي أقل من 90 ألف دولار، جنبًا إلى جنب مع الفائزين في العام الماضي.

وقال شون يون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كيا موتورز أمريكا: "هذه الجائزة هي وسام شرف نرتديه بفخر"، مضيفا: "إنه لمن المجزي للغاية معرفة أن خبراء الصناعة الأكثر اهتمامًا يدركون المستوى العالي من الحرفية والهندسة التي استثمرناها في تيلورايد.

وتابع: نتطلع إلى أن نكون الدعامة الأساسية في هذه القائمة لسنوات قادمة، وبالنسبة لعام 2021، تلقى Telluride تحسينات طفيفة إلى جانب حزمة مظهر خاصة، إصدار Nightfall.

وتعتبر شكة "كيا" من كبرى الشركات المتخصصة في صناعة السيارات في العالم وتحظى بمبيعات قوية، وتسعى الشركة دائماً لتطوير سياراتها.