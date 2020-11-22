هالة السعيد تتفقد جناح "التخطيط" بمعرض "القاهرة الدولي للاتصالات 2020"

تفقدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، منذ قليل، جناح الوزارة في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دورته الـ24 والتي ستنعقد غدًا الأحد 22 من نوفمبر وحتى 25 من نوفمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمركز مصر للمعارض الدولية تحت شعار "The Big Reset"، بمشاركة مئات المتخصصين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا.

معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ينطلق غدا وحتى 25 نوفمبر

والتقت السعيد، خلال جولتها التفقدية، فريق العمل القائم على جناح الوزارة وراجعت مع الفريق العروض التقديمية والمعلومات التي سيتمّ استعراضها خلال أيام المعرض والتي ستناقش عددًا من الموضوعات المهمة التي تعمل عليها الوزارة تشمل منظومة البنية المعلوماتية المكانية، تطوير خدمات المحليات، وتطوير خدمات المواليد والوفيات، كما تابعت السعيد سير العمل بالجناح ووضع اللمسات الاخيرة تمهيدًا لبدأ فعاليات المعرض غدًا.

ومن المتوقع أن يستقبل المعرض 50 ألف زائر للاطلاع على مجموعة واسعة من عروض وخدمات شركات الاتصالات والتكنولوجيا والمنتجات الإلكترونية.