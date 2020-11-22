"محلية النواب": نبحث خارطة طريق نهائية لأزمة غرق الإسكندرية المتكرر

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه قد آن الآوان لإسراع الحكومة لتدبير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الخطة المستدامة للتعامل مع التغيرات المناخية من زيادة لكمية هطول الأمطار أثناء فصل الشتاء على محافظة الإسكندرية.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، الأحد، مؤكدًا وجود خطة تنموية معدة لتطوير شبكات ومحطات الصرف والسدود والخزانات اللازمة ولكن تحتاج إلى اعتمادات مالية وأدوات وآليات مغايرة أثناء التنفيذ نظرًا لضيق شوارع الإسكندرية وزيادة الكثافة السكانية مع انتشار وارتفاع البنايات المخالفة، مطالبًا كل من وزيرة التخطيط، ووزير المالية توجيه ناتج حصيلة محافظة الإسكندرية من التصالح على المخالفات بكامل جملة قيمتها للانفاق على هذا القطاع فورًا.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن البعض يظن أن المسألة بسيطة ولكن في حقيقة الأمر أن هذا الملف يحتاج إلى إرادة وجهد كبير بين كل المؤسسات حتى يتم مواجهته، مشيرًا إلى أن تكرار غرق شوارع الإسكندرية سوف يظل قائما مع كل نوة إذا لم يتعاون الجميع لمواجهة علمية مؤسسية مستدامة يشارك فيها المواطن وجمعيات المجتمع المدني.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن لجنة الإدارة المحلية سوق تعقد جلسة مناقشة يتم فيها دعوة كل من وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية ورؤساء أجهزة وشركات المياه والصرف الصحي لبحث فض التشابكات في المسؤولية وسبل وضع خارطة طريق نهائية لهذا الأمر.