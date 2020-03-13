وجبات غذائية من محافظ الدقهلية لعمال كسح مياه المطر: يستحقون كل الدعم

وزع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، يرافقه هيثم الشيخ نائب المحافظ، وجبات غذائية على عمال رفع المياه بشوارع مدينتي المنصورة وطلخا، كبادرة شكر وتقدير منه لمجهوداتهم المبذولة في هذه الأجواء.

وأشاد المحافظ بهؤلاء العاملين الذين يستحقون كل الدعم والشكر والاحترام، مشيرا إلى أن هذا هو الإنسان المصري الذي يؤكد انتماؤه لهذه الأرض الطيبة ويظهر معدنه النفيس دائما وقت الأزمة وتتضح مصريته الضاربة في أعماقه .

وتابع المحافظ فرق العمل القائمة برفع وإزالة تراكمات المياه بالشوارع والميادين والتي نتجت عن عدم استقرار الطقس وتقلبات الحالة الجوية وذلك تيسرا للحركة المرورية.

وأكد محافظ الدقهلية، في تصريحات صحفية، على استمرار كافة فرق العمل القائمة على كسح وشفط المياه من الشوارع والميادين بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، مشيرا إلى التنسيق التام بين كافة الوحدات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي للتعامل الفوري مع أي تراكمات للمياه والاستجابة سريعا لشكاوى المواطنين في أنحاء المحافظة وإزالة كافة المعوقات حتى انتهاء هذه الموجه الغير مستقرة للطقس.

ووجه محافظ الدقهلية بسرعة رفع السيارات المعطلة والتي تحجب التعامل مع كميات المياه المتراكمة ببعض المناطق.

وفى ذات السياق كلف محافظ الدقهلية هيثم الشيخ نائب المحافظ وسعد الفرماوي سكرتير عام المحافظة ومنال الغندور السكرتير المساعد بالتواجد الميداني بالشارع والمرور على أعمال شفط تجمعات المياه بالوحدات.

كما وجه كل رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة باستمرار تكثيف أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار وتيسير حركة الشوارع والاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين وذلك حتى توقف سقوط الأمطار وانتهاء هذه الموجة.