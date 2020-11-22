الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على مواقع في قطاع غزة

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الأحد، سلسلة غارات جوية استهدفت عددا من المواقع والأراضي في قطاع غزة، وأوقعت أضراراً وخسائر مادية في ممتلكات المواطنين.

وأفادت وكالة أنباء فلسطين "وفا"، بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت بثلاثة صواريخ موقعاً في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار بمنازل وممتلكات المواطنين المجاورة، دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

وأضافت أن طائرات الاحتلال قصف بصاروخين موقعاً في حي تل الهوى غرب المدينة ما أدى إلى تدميره ووقوع أضرار بممتلكات المواطنين في المنطقة المستهدفة، إضافة إلى بث حالة من الخوف في صفوف الأطفال.

كما قصفت طائرات الاحتلال بخمسة صواريخ موقعين شرق مدينة غزة، بالإضافة إلى أراض زراعية وتحديداً في حيي الزيتون والشجاعية، ما أسفر عن إلحاق دمار ووقوع خسائر مادية بممتلكات المواطنين القريبة من القصف.

وفي جنوب القطاع، قصفت طائرات الاحتلال بخمسة صواريخ موقعين غرب مدينتي خان يونس ورفح، ما أوقع دماراً وخراباً فيهما، إضافة إلى إلحاق أضرار بممتلكات المواطنين القاطنين قرب الاستهداف والقصف الإسرائيلي.

وزعم جيش الاحتلال أن القصف جاء رداً على إطلاق قذيفة على مستوطنة إسرائيلية متاخمة للقطاع.