محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير كورنيش النيل ببنها

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، أعمال مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة بنها، يرافقه المهندس علي عبدالستار رئيس مدينة بنها، والمهندس طلعت سلطان المستشار الهندسي، وإسلام رجب مدير تطوير العشوائيات والتطوير الحضري بالمحافظة.

وعرض مدير التطوير الحضري للمحافظ، عناصر التطوير والتي تشمل أعمال تطوير الممشى المواجه للمحافظة، وتجديد كافة عناصره مع الاهتمام بالتشجير، وزيادة أعداد الأماكن المخصصة لجلوس العائلات والبرجولات مع الاهتمام بالعنصر الجمالي، وذلك علاوة على أعمال تطوير الشارع الخارجي وبعض الشوارع المؤدية إليه.

ووجه المحافظ بضرورة العمل بشكل لا يعيق الحركة، مع الحفاظ على الشكل الجمالي للمشروع الذي يعد متنفسا لأبناء المدينة مع ضرورة قيام الشركة بتنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل وفي خلال المدة الزمنية المقررة والاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء، وأن يتم دهان واجهات المباني المطلة على الشارع لإحداث نقلة حضارية للمدينة.

يذكر أن المشروع يبدأ من كوبري كفر الجزار حتى محطة مياه الفيلات كمرحلة أولى، ويتضمن أعمال تطوير شارع مسجد ناصر وشارع 8 كمداخل للكورنيش، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 38 مليون جنيه، كما أن كافة الأعمال الاستشارية الخاصة بالمشروع تتم تحت إشراف الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ومديرية الطرق والتطوير الحضري بالمحافظة.

يأتي هذا ضمن مخطط تطوير مدينة بنها والذي جرى إعداده بتوجيه من المحافظ وسيعمل على إبراز الوجه الحضاري اللائق للعاصمة.

وفي وقت سابق قام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بمتابعة أعمال تطوير المرحلة الثانية لإنشاء كوبري الشموت، للقادمين من الإسكندرية والمتجهين إلى القاهرة بتكلفة إجمالية تصل إلى 32 مليون جنيه بطول 642 مترا وعرض 18 مترا، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في 30/11/2020، وتقوم على إنشائه شركة النيل للمقاولات العامة، ويشرف عليها الهيئة العامة للطرق والكباري.

كما وجه المحافظ بإنجاز المشروع وفق جدول زمني سريع كما هو مخطط له لرفع المعاناة عن المواطنين وقاطني الطريق الزراعي، وأن يتم مراعاة المواصفات القياسية في تنفيذ كافة الأعمال حتى يتم الانتهاء من تطويره بمواصفات عالمية، بما يساهم في رفع مستوى خدمة الطريق الزراعي.