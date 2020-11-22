حكاية أغنية: "أخاصمك آه" رفضتها إلين خلف فصنعت نجومية نانسي عجرم

رغم مرور ما يقرب من 17 عامًا على طرح الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لأغنيتها الشهيرة "أخاصمك آه"، ما زالت تلك الأغنية حتى يومنا هذا تُعد واحدة من أهم أغنيات القرن الحادي والعشرين، وحققت مبيعات هائلة فور طرحها عام 2003 في ألبوم "يا سلام" الذي أنتجته شركة ريلاكس إن.

"أخاصمك آه" لم تكن مجرد أغنية حققت نجاحًا، واستمرت مع مرور السنوات، بل إنها صنعت نجومية فنانة، وأنهت نجومية فنانة أخرى.

يتحدث فوزي عن أغنية "أخاصمك آه"، لـ"الوطن": قائلًا: "في عام 2002، وأثناء العمل مع الفنانة اللبنانية إلين خلف على ألبومها في ذلك الوقت الذى طُرح بعنوان لو عندك كلام، عرضت عليها أغنيتين من كلماتي وألحان الملحن المعتزل محمد سعد وتوزيع مدحت خميس، وهما هيمانة وأخاصمك آه، وشددت عليها بأن أخاصمك آه سيكون لها نصيب وافر من النجاح، ولكن إلين رفضت أغنية أخاصمك آه ووافقت على هيمانة، وهو أمر أغضبني للغاية لأنني كنت أرى نجاح الأغنية".

وأضاف: "في ذلك الوقت كان جيجي لامارا مدير أعمال نانسي عجرم حاليًا، هو مدير أعمال إلين خلف، وطلب مني أن أعرض تلك الأغنية على مطربة شابة تدعى نانسي، لم تكن قد طرحت من أعمال غنائية سوى ألبومين ولم يحققا أي نجاح، ومع أنني كنت رافضًا للفكرة في البداية الأمر، لأنني أريد أن تظهر الأغنية بصوت فنان له باع وتاريخ معروف، إلا أنني وافقت بعد أن استمعت لصوتها، وقد كان ما لم أتوقعه، لتحقق الأغنية نجاحًا منقطع النظير، وتصبح نانسي عجرم واحدة من أهم المطربات العرب فى السنوات العشرين الأخيرة، في حين تختفي تمامًا إلين خلف من الساحة الغنائية".