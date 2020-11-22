العثور على رضيع في شارع بالعبور

عثر أهالي منطقة الحي الأول بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، على طفل حديث الولادة ملقى على الرصيف، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على طفل رضيع ملقى على الرصيف بمنطقة الحي الأول بمدينة العبور بمحافظة القليوبية.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع العثور على الطفل الرضيع، واُتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الطفل الرضيع ورعايته.