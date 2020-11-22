رئيس التحرير

محمود مسلم

العثور على رضيع في شارع بالعبور

كتب:

حسن صالح
12:41 م | الأحد 22 نوفمبر 2020
الطفل المعثور عليه

الطفل المعثور عليه

عثر أهالي منطقة الحي الأول بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، على طفل حديث الولادة ملقى على الرصيف، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على طفل رضيع ملقى على الرصيف بمنطقة الحي الأول بمدينة العبور بمحافظة القليوبية.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع العثور على الطفل الرضيع، واُتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الطفل الرضيع ورعايته.

 

اقرأ المزيد:

بعد "طفل القليوبية".. العثور على جثة رضيع متحللة في قنا

مصرع طفل برصاص عصابة سرقة بالإكراه في القليوبية

هدوء في شوارع القليوبية بثالث أيام العيد.. وانتشال جثة طفل غريق بالقناطر

بينهم طفل.. إصابة 20 حالة جديدة بفيروس كورونا في القليوبية

محافظ القليوبية فحص 3334 طفل وتسليم 436 نظارة طبية بمبادرة "نور حياة"

"صحة أطفالنا".. قافلة طبية في القليوبية للكشف على 4 آلاف طفل