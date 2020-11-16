رئيس محكمة الاستئناف يدعو "الطلاب" إلى "الوعي بمنظومة العدالة في مصر"

دعا المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف صباح اليوم إلى مبادرة سماها مبادرة "الوعي بمنظومة العدالة في مصر"، لتكون نافذة تنويرية للثقافة القانونية، من أجل مواجهة حملات الشائعات والتشكيك والتزييف المتعمد خصوصا في وسائل التواصل الاجتماعي موضحاً أن شباب مصر الأوفياء لوطنهم هم ركيزة هذا الوعي وتلك الثقافة المجتمعية .

وأهدى القاضي النسخة الأولى من كتاب منظومة العدالة في مصر لرئيس اتحاد الطلاب محمود شريف، في حضور الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة والدكتورة فاطمة الرزاز عميدة الحقوق .

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها القاضي حول ثقافة الوعي بالقانون لطلاب الجامعات التي استضافتها جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، ونظمتها كلية الحقوق بعمادة الدكتورة فاطمة الرزاز، وبحضور عدد كبير من مختلف طلاب الكليات والمعاهد والمراكز البحثية بالجامعة.

ووجه القاضي في بداية المحاضرة ثلاث رسائل تقدير واحترام لكل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولقيادات جامعة حلوان، وللطلاب الحاضرين من مختلف كليات الجامعة .

وقال القاضي خلال المحاضرة ؛ إن المواطن هو الغاية الأولى والأخيرة لكل أنظمة الحكم الرشيد، وتقاس حضارات الأمم والحكومات بمدى احترامها وتقديرها لهذا المواطن، وتنص الدساتير كافة على قدسيته، وأنه صاحب السيادة، ولابد أن تعمل جميع سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية لخدمته.

وتضمنت المحاور الرئيسية للمحاضرة: "2020 عام الوعي والثقافة، مفردات الوعي بثقافة القانون وأهدافها، مواجهة الشائعات وتزييف الوعي والتشكيك فى الثوابت، منظومة العدالة فى مصر".

وأضاف القاضي في محاضرته للطلاب أنه قد أصدر مؤخرا كتابا توعويا بعنوان "منظومة العدالة في مصر" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ، في 216 صفحة، وبسعر زهيد ، ليكون باكورة تلك الاصدارات، لأنه يتناول شرحا ميسرا ووافيا للجهات والهيئات القضائية شاملة القضاء العادي بفرعيه المدني والجنائي، والقضاء الدستوري والإداري والعسكري، وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وكذلك لوزارة العدل ودار الإفتاء ومأموري الضبط القضائي، فضلا عن الجهات الرقابية والأكاديميات التعليمية والمجالس القومية، وأخيرا نقابة المحامين بوصفه للمحامين "أنهم شركاء العدالة".

وخلال اللقاء أهدى القاضي مجموعة من إصداراته للطلاب النابغين ممن تفاعلوا في النقاش والحوار حول محاور المحاضرة.