محكمة الأسرة ترفض طلب الفيشاوي لإسقاط حضانة ابنته عن جدتها

قضّت محكمة الأسرة قبل قليل، برفض الدعوى المقامة من الفنان أحمد الفيشاوي، والذي طالب فيها بإسقاط حضانة والدة طليقته هند الحناوي، لابنتهما لينا أحمد الفيشاوي.

وقدّم المحامي شعبان سعيد، دفاع أسرة "الحناوي"، ما يفيد بأنّ سفر "لينا" كان بموافقة ورغبة والدها الفيشاوي، موضحا أنّ بإمكانه السفر لرويتها في إنجلترا، وأنّ الهدف من الدعوى هو الإفلات من الإنفاق على نجلته، على حد قوله.

ونظرت محكمة الأسرة، الدعوى التي أقامها الفنان أحمد الفيشاوي، والتي طالب فيها بإسقاط حضانة ابنته لينا من جدتها الدكتورة سلوى عبدالباقي، ونظرتها المحكمة بحضور دفاع الطرفين، وأصدرت الحكم المتقدم بالرفض.

وتأتي الدعوى، كحلقة في سلسلة دعاوى قضائية في النزاع بين الطرفين.