أمين "النواب": انقضاء مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو الأعضاء

أكد المستشار محمود فوزي، الآمين العام لمجلس النواب، أنه جارٍ مراجعة وإعداد جدول أعمال الجلسة البرلمانية المزمع عقدها يوم 15 ديسمبر المقبل، والتي ستشهد إقرار عدد من القوانين المتبقية في الفصل التشريعي الأول.

وأوضح "فوزي" لـ"الوطن" أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نظمت التعامل مع القوانين التي لم تناقش في الفصل التشريعي الأول.

وقال إن الأصل هو انقضائها سواء كانت هذه المشروعات من الحكومة أو المقدمة من النواب، لافتا إلى أنه يحق للحكومة حال تمسكها بمشروعات القوانين إعادة تقديمها مرة أخرى.

واستطرد قائلا: "اللائحة الداخلية لمجلس النواب كانت فاصلة فيما يتعلق باقتراحات القوانين التي تقدم من النواب خلال الفصل التشريعي، وانقضائها بانقضاء المدة الزمنية للفصل التشريعي"، مبينا أنه من الطبيعي انقضاء هذه القوانين بسبب فقد بعض النواب لصفتهم النيابية حال عدم ترشحهم أو سقوطهم في الانتخابات.

وينتظر مجلس النواب انقضاء الفصل التشريعي الحالي في 9 يناير 2021، ليبدأ بعده الفصل التشريعي الجديد، بعد اكتمال صفوف تشكيل المجلس الجديد.

وحدد قانون مجلس النواب الصادر عام 2014، ضوابط التعيين في المجلس، وتنص المادة 27 من القانون أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام الدستور، جاءت كالتالي:

1- يجب أن يتوفر فيمن يعين ذات الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.

2- ألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

3- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى الرئيس مهام منصبه.

4- ألا يعين شخص خاض انتخابات المجلس في ذات الفصل التشريعي، وخسرها.