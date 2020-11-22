سوهاج تستعد لإعادة "النواب" بإجراءات احترازية مشددة

أكد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد والتجهيزات الخاصة بانتخابات الإعادة لمجلس النواب، والتي ستنطلق غد الاثنين على مدار يومين.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بسوهاج 3 ملايين و74 ألف و205 ناخبين، وتضم المحافظة 8 دوائر انتخابية، و688 مركزًا انتخابيًا، و1081 لجنة فرعية.

وقال "الفقي"، إنه تم تجهيز المقار الانتخابية وفقًا للكشوف المرسلة، وتطهير المقرات ومحيطها قبل بدء الانتخابات، وتجهيز غرف عمليات فرعية بكل وحدة محلية، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للتنسيق مع غرف العمليات بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات من محيط اللجان، وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقر اللجان الفرعية لحمايتهم من أشعة الشمس، وتوفير كرسي متحرك بكل لجنة لمساعدة كبار السن وذوي الإعاقة، والحرص على وجود مسافات كافية بين الناخبين ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ سوهاج على أهمية متابعة جميع اللجان الانتخابية بنطاق المحافظة، والتأكد من توفير كافة سبل الدعم لجميع عناصر العملية الانتخابية من قضاة، وقوات تأمين، وناخبين؛ لإنجاح العملية الانتخابية وظهور محافظة سوهاج بالمظهر اللائق والمشرف، مع توفير سبل الراحة للناخبين حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

وقُسمت دوائر المحافظة إلى 8 دوائر انتخابية، وتضم الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج "قسم اول وثان سوهاج ومركز سوهاج وجزيرة شندويل" ومخصص له مقعدين، والدائرة الثانية بمدينة أخميم وتضم "أخميم وساقلته" ومخصص لها مقعدين، والدائرة الثالثة ومقرها المراغة ومخصص لها مقعد واحد، والدائرة الرابعة ومقرها طهطا وتضم "طهطا، طما، جهينة" ومخصص لها 3 مقاعد، والدائرة الخامسة ومقرها، جرجا وتضم "جرجا، العسيرات" ومخصص لها مقعدين، والدائرة السادسة ومقرها المنشاه، ومخصص لها مقعد، والدائرة السابعة، ومقرها البلينا، ومخصص لها مقعدين، والدائرة الثامنة ومقرها مركز دارالسلام، مخصص لها مقعد واحد.