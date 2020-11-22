بعد طرحها الآن.. خطوات الحجز الإكتروني للحصول على شقة ضمن 1011 وحدة

طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الأحد، 1011 وحدة سكنية بمساحات مختلفة بـ6 مدن جديدة.

وتضمنت المدن المطروحة كل من (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – رشيد الجديدة) على أن يكون التخصيص بنظام أسبقية الحجز "Online"، على كل من موقه هيئة المجتمعات العمرانية ومن خلال بنك التعمير والاسكان على أن يقوم العميل بسداد مبلغ 50 ألف جنيه "مقدم حجز"، مع وجود أنظمة سداد ميسرة.

وتقدم "الوطن" كيفية التقديم للحصول على شقة ضمن الوحدات السكنية الـ1011 وحدة.

خطوات حجز الوحدات

أولًا: الدخول على الموقع الإلكترون من هنـا.

ثانيًا: إذا لم يكن لديك حساب أنشيء حساب جديد يتطلب ادخال كل بياناتك الأساسية، ليصلك كلمة سر تساعدك في الدخول والحجز عبر الموقع.

ثالثًا: تصفح الموقع واختار المشروع المراد الحجز به واضغط على أرغب في التقديم، وفي نهاية مراجعة البيانات سيظهر أمامك رقم يعرف برقم الاستمار لابد من تدويته لاستخدامه في تحويل مبلغ الحجز المعلن عنه.

رابعًا: ادخل على المشروع واحجز وحدتك، ثم اضغط على الموافقة على الشروط والأحكام بعد الاطلاع عليها.

خامسًا: يتمّ إدخال بيانات الحجز وطريقة السداد والتأكّد من بياناتك الشخصية.

سادسًا: لابد أن تصلك رسالة على الهاتف عقب تحويل المبلغ في البنك، لتأكّيد ايداع المبلغ.

تفاصيل الـ1011 وحدة

تنقسم الوحدات لـ447 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من (63م2 : 125م2) من حصة الهيئة بمشروعات ("أرابيا" بمدينة القاهرة الجديدة – "الياسمين" بمدينة 6 أكتوبر – "السويفي" بمدينة العاشر من رمضان – "بندر الربيع "بمدينة العبور)، و564 وحدة سكنية بمشروع "الإسكان المتميز "ذي الطابع الساحلي بمدينة رشيد الجديدة بمساحات تتراوح من (90م2 : 93م2).