المهندسين: بدء التسجيل بماجستير العلوم في الطاقة المتجددة لأول مرة بمصر

أعلنت نقابة المهندسين، بالتعاون مع كلية الهندسة والتكنولوجيا "فرع القرية الذكية"، التابعة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بدء التسجيل ببرنامج "ماجستير الهندسة" في الإدارة الهندسية.

كما أعلنت النقابة، بحسب بيان عنها، أن البرنامج متاح لجميع أعضائها بكل التخصصات بنسبة خصم تصل إلى 40%، وذلك للحصول على درجة ماجستير الهندسة M.Eng بعدد (4 فصول كحد أدنى) على أن يكون التقدير العام جيد بحد أدنى.

وأوضح البيان أن البرنامج يحتوي على بعض المواد الهامة مثل Quality Management ،Advanced Project Management ،Advanced Operations Management ،Strategic Management for Engineers ،Project Feasibility Studies، Learn& Six Sigma.

ولفتت النقابة، إلى أن رسوم التسجيل 2000 جنيه، تدفع مرة واحدة، ومصروفات الفصل الدراسي الأول 9200 جنيه، وتسدد المصروفات بالمقر الرئيسي لنقابة المهندسين، إدارة التدريب بالدور الخامس.

أما فيما يخص برنامج "ماجستير العلوم" Msc في هندسة الطاقة المتجددة والبيئة وهو الأول من نوعه في مصر والذي يمكن من التسجيل في الدكتوراه بعد الحصول عليه، فهو متاح أيضًا لجميع أعضاء النقابة في كافة التخصصات وبنسبة خصم تصل إلى خصم 40% بعدد (4 فصول كحد أدنى) على أن يكون التقدير العام جيد بحد أدنى.

وبحسب النقابة فإن هذا البرنامج يحتوي على بعض المواد الهامة مثل Wind Energy, GLS and Remote Sensing, Green Building Design, Solar Energy, Smart Grids, Environmental Modeling.

وتبلغ رسوم التسجيل 2000 جنيه تدفع مرة واحدة، ومصروفات الفصل الدراسي الأول 8000 جنيه، وتسدد المصروفات بالمقر الرئيسي لنقابة المهندسين، إدارة التدريب بالدور الخامس.

وفيما يخص المستندات المطلوبة للتسجيل بالبرنامجين فتشمل "أصل شهادة البكالوريوس، وأصل كشف الدرجات، وشهادة المعادلة للجامعات الخاصة، وصورة من الرقم القومي، وصورة من كارنيه النقابة، و4 صور شخصية"، على أن تقدم الطلبات بحد أقصى للبرنامجين حتى تاريخ 1 ديسمبر 2020، مع العلم أن بداية الدراسة في كلا البرنامجين ستبدأ في 1 ديسمبر 2020.

وأشار البيان إلى أن التواصل مع إدارة التدريب بنقابة المهندسين المصرية على أرقام 01114988862 و00227738004، وللتواصل مع الأكاديمية على أرقام 01069682527 و01284601264 خلال مواعيد العمل من 9 ص حتى 6 م ما عدا الخميس والجمعة.