وفد المهندسين يزور أكاديمية السويدي: تصدير عدادات مسبقة الدفع لـ100دولة

أجرت شعبة الهندسة الكهربائية بنقابة المهندسين برئاسة الدكتور مهندس محمد سليمان اليماني، زيارة لأكاديمية السويدي الفنية ومصنع السويدي للعدادات.

وقدم المهندس أحمد نبيل مدير الأكاديمية الفنية STA، الذي كان في استقبال وفد الشعبة، شرحا وافيا عن الأكاديمية، موضحا أن بدايتها كانت فكرة فى عام 2010، بأن تكون مدرسة داخل مصنع بغرض تطوير مستوى التعليم لدى الفنيين العاملين بمصانع السويدى، بهدف الارتقاء بمستوى الصناعة، التى تقدمها مصانع السويدى، وما يضيف ذلك للاقتصاد القومى.

وأشار نبيل، بحسب بيان لنقابة المهندسين، أنه فى عام 2011 كانت أول انطلاقة للعام الدراسى الاول فى الاكاديمية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وتحت اشرافها، وتم التركيز فى المناهج على مجال العمل الذى سيخدم فيه الخريج.

وأوضح أنه كان التركيز على ثلاث محاور للمناهج، وهى السلوكيات والمهارات والمعرفة، وفى عام 2012 كان عدد الطلاب 70 طالبا وفى عام 2020 وصل عدد الطلاب الى 350 طالبا.

وأضاف نبيل، أنه فى عام 2016 تم إنشاء الفرع الثانى للاكاديمية بهدف تعليم وتأهيل الطلاب لخدمة قطاعات أخرى، حيت تم التعاون مع شركاء مثل ABB وMANTRACK والسويس للصلب لتقديم خريج مؤهل لمعارف نظرية وعملية وكذلك مهارت تؤهله للعمل فى المجال المطلوب حسب متطلبات كل شركة.

وكشف نبيل، أنه تماشيا مع الاتجاه العالمى للرقمنة وتوجه الدولة للتطوير والتأهيل والتدريب فى هذا المجال، فقد بدأ العام الدراسي بمدرسة STA المتخصصة في البرمجيات لما لهذا المجال من احتياج فى السوق المحلى والعالمى وذلك بالتعاون مع شركة ORACLE العالمية و وزارة الصناعة المصرية، وكانت البداية بعدد خمسون طالبا.

وأجرى وفد النقابة جولة بمصنع السويدى للعدادات (العدادات الذكية- العدادات المسبقة الدفع- أحادى الأوجه وثلاثى الأوجه) الذى يتم تصديره لمائة دولة بالعالم.

وخلال الجولة أوضح المهندس جمال ميلاد مدير عام الشركة، أنه فى عام 2008 قامت شركة السويدى بشراء شركة Iskraemeco العالمية، والتى موطنها الاصلى فى سلوفانيا حيث ان الشركة مصنفة كأقوى الشركات العاملة فى تصنيع العدادات عالميا، بحسب تعبيره، وفى أوائل 2009 بدا الانتاج من مصنع السويدى Iskraemeco فى العاشر من رمضان.

وأكد المهندس محمد شعبان مدير الإنتاج، أنه بالإضافة إلى المصانع المملوكة فى شركة السويدى فى أكثر من 10 دول فى انحاء العالم يوجد مصانع السويدى ISKRA EMECO لانتاج العدادات المكتوب عليها صنع فى مصر، بالاضافة الى مكاتب التوزيع فى أنحاء العالم التى توزع منتجات السويدى والتى صنعت فى مصر، والمصانع الموجودة فى أكثر من دولة عالميا تحت أسم السويدى Iskraemeco under License.