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أمين صندوق مصر الخير: لدينا إيمان كامل بالتعليم والبحث العلمي

كتب:

إسراء سليمان
02:43 م | الأحد 22 نوفمبر 2020
أمين صندوق مصر الخير: لدينا إيمان كامل بالتعليم والبحث العلمي

قال محسن محجوب، أمين صندوق مؤسسة مصر الخير، إن مصر الخير بدأت بمجلس أمناء قوي لكي تكون هناك مؤسسة على مستوى الدولة، قائلا: "هذا كان هدفنا من البداية، فأهم ما يميز مجلس الأمناء، التنوع ففيه من الشخصيات القامات، وأول سؤال طرح كان كيف تستمر هذه المؤسسة أكثر من 500 سنة، فدرسنا الموسسات الخيرية التي استطاعات أن تستمر، فوجدنا أنه يجب أن تكون مؤسسة بحوكمة مع تأهيل صفوف ثانية للاستدامة".

وأكد محجوب خلال كلمته في الاحتفالية التي تنظمها مؤسسة مصر الخير لعرض إنجازات قطاع التعليم، أن مؤسسة مصر الخير رأت أن مجال التعليم والصحة والبحث العلمي من أهم المجالات.

وأضاف: "نحن مؤمنين بالتعليم إيمان كامل، فالتعليم نور لأن النور هو الإيجاد وهذا كان هدف رئيسي، والتعليم الفني لأنه الركيزة الأساسية لتنمية أي مجتمع أردنا تجهيز العامل وكيفية تجهز الدول كالصين وغيرها في تأهيل العمالة الخاصة بها، لكي يصل خريج التعليم الفني الماجستير والدكتوراة".

وأشار إلى أن مجال البحث العلمي من المجالات الأساسية لمؤسسة مصر الخير، مضيفا: "اهتمينا به، ونسعى لتمويل أبحاث كثيرة جدا لاقتنعنا أن البحث العلمي الواحد يمكنه زيادة الدخل المصري 2 و3%".

جاء ذلك في احتفالية مؤسسة "مصر الخير" لعرض إنجازات ومشروعات مؤسسة مصر الخير في قطاع التعليم، وكذلك توقيع برتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات، وذلك بحضور محسن محجوب أمين صندوق مؤسسة مصر وعضو مجلس الأمناء، نائبا عن الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور أحمد الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم نائبا عن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للجمعيات والمؤسسات الأهلية نائباً عن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، نائبا عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ومرفت حسين رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات.

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