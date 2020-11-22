محامي ابنة نهى العمروسي: حالتها قد تدفعها لإلحاق الأذى بنفسها

أعلن طارق العوضي محامي ابنة الفنانة نهى العمروسي المتهمة في قضية فيرمونت، تقدمه ببلاغ إلى المستشار النائب العام، اليوم الأحد، برقم 15171 لسنة 2020 عرائض النائب العام، مرفقا به التقرير الطبي المعد بواسطة الدكتور نبيل القط استشاري الأمراض النفسية والعصبية والذى قام بعمل جلستي علاج نفسي مع موكلته نازلي مصطفي كريم (الشاهدة – المتهمة – المجني عليها) في القضية رقم 25 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، وذلك بناء على تصريح من النيابة العامة.

وكانت النيابة العامة أمرت بناء على طلب من دفاع المتهمة، بتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، والذي قام بالفعل بتوقيع الكشف الطبي على موكلته وانتهى في تقريره المسلم إلى النيابة العامة، بأنها تحتاج إلى العرض على استشاري أمراض نفسية وعصبية -بحسب البلاغ-.

وأضاف العوضي، "الدكتور نبيل القط أجرى لقاءات كشف نفسي مع موكلتي وأخضعها لاختبارات نفسية تم إرفاقها بالتقرير الطبي الذي أودعته، والذي انتهى فيه إلى نتيجة جعلتنا نستشعر الخطر على حياة موكلتنا، حيث أكد أن حالتها قد تدفعها إلى إلحاق الأذى بنفسها أو الإقدام على الانتحار، وأنه لابد لها من علاج دوائي وجلسات علاج نفسي".

وتابع البلاغ: "دفاع المتهمة نازلي مصطفى كريم إذ يتوجه إلى معالي النائب العام الذي تشهد السوابق مدى مراعاته للبعد الإنساني والاجتماعي في قراراته التي نشهد بها ولها، بطلب سرعة الإفراج عن موكلتنا نازلي مصطفى كريم أو في الحد الأدنى استبدال الحبس الاحتياطي بإحدى التدابير الاحترازية المنصوص عليها بالمادة 201 إجراءات جنائية، وذلك باعتبار أن في استمرار حبسها ما يشكل خطرا حقيقيا على حياتها، خاصة في ظل انتهاء التحقيقات معها".

ومن جانبها، قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة انتهت من تحقيقاتها في قضية "فيرمونت" وحددت جميع المتهمين وبلغ عددهم 8 متهمين، هم ابنة الفنانة نهى العمروسي، نجل الرياضي الشهير حلمي طولان، و4 آخرين من أصدقائه محبوسين على ذمة التحقيقات لمدة 45 يوما، بالإضافة إلى متهمين اثنين هاربين وهما نجل رجل الأعمال فريد خميس وطليق ابنة نهى العمروسي، الصادر بحقهما قرارات تتبع من النائب العام.

وأضافت المصادر أن النيابة العامة سوف تحيل متهمي القضية إلى الجنايات خلال أيام، بعد أن نسبت إليهم تهمة الاغتصاب الجماعي وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات، وأنكر المتهمون تلك التهمة لكن النيابة واجهتهم بأدلة الاتهام.

وظهر المتهمون الستة المقبوض عليهم في جلسة تجديد الحبس أمس، وهم نجل حلمي طولان وأصدقاؤه الخمسة من سجن طرة، بينما ظهرت ابنة نهى العمروسي في محبسهما عبر الفيديو كونفرانس في سجن طرة، وذلك اتباعها للإجراءات التي تعتمدها المحكمة منذ 3 أشهر تنفيذا للإجراءات الاحترازية من وباء كورونا.

ووجه القاضي للمهتمين تهم الاغتصاب الجماعي، فأنكر المتهمون تلك التهمة خلال الفيديو كونفرانس، وانتهت الجلسة بتجديد حبسهم لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات.