نهى العمروسى ليست الأولى: فنانون تصدروا أخبار الجريمة بسبب أبنائهم

في بعض الأوقات تنتقل أخبار بعض الفنانين، من صفحات الفن، إلى صفحات الحوادث، لتورط أبنائهم في قضايا وجرائم تودي بهم إلى الحبس، آخرهم تصدر اسم الفنانة نهى العمروسي، محركات البحث "جوجل"، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "جريمة فيرمونت"، والمتهم فيها ابنتها نازلي مصطفى كريم مع آخرين.

وترصد "الوطن" في السطور التالية، أسماء مشاهير أصبحوا حديث السوشيال ميديا بسبب أبنائهم.

أصالة

تصدر اسم الفنانة أصالة، أخبار الصحف والسوشيال ميديا، لتورط نجلها خالد أيمن الذهبي، في حادث دهس مواطن بسيارته.

وفي مطلع عام 2020، قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، بانقضاء الدعوى الجنائية في اتهام خالد أيمن نجل المطربة السورية أصالة، في حادث سيارة تسبب في قتل مواطن عن طريق الخطأ بالتصالح، بعد موافقة أهل المجني عليه على التصالح مع المتهم.

المرسي أبو العباس

في أبريل عام 2019، قضت محكمة جنايات الجيزة، بإعدام المتهم صلاح المرسي أبو العباس، نجل الفنان المرسي أبو العباس، شنقًا حتى الموت، لإدانته بقتل زوجته هبة وطفلتيه "جنة" و"حبيبة الله" داخل منزلهم في شارع العشرين بمنطقة فيصل، يونيو 2018، بالتزامن مع مباراة مصر وروسيا في بطولة كأس العالم لكرة القدم.

المرسي أبو العباس، رحل عن عالمنا في 14 يونيو2017، عقب صراع مع المرض، عن عمر ناهز 77 عاما، شارك في أكثر من 110 أعمال فنية ما بين مسرحيات ومسلسلات تليفزيونية وأفلام.

سامي العدل

في عام 2014 ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحمد سامي، نجل الفنان سامي العدل، بتهمة تعاطي المواد المخدرة، في الوقت الذي كان سامي العدل عائدًا فيه من الخارج لتوه لتلقي العلاج.

ورحل سامي العدل عن عالمنا عام 2015، وفي عام 2016 برأت محكمة جنايات بولاق أبو العلا، أحمد سامي، نجل الفنان الراحل سامي العدل، من تهمة حيازة مواد مخدرة.

سيد زيان

قبل رحيل الفنان سيد زيان بـ 15 عاما، توفي نجله أيمن البالغ من العمر 29 عامًا بجرعة زائدة من الهيروين، الأمر الذي أثّر سلبًا على صحة نجم الكوميديان وتسبب في تدهور حالته الصحية.

محمد عوض

في بداية التسعينات، تم محاكمة الفنان علاء عوض، نجل الفنان محمد عوض، بتهمة تعاطي المواد المخدرة، وصدر حكم بحبسه وقتها 3 سنوات.

شارك علاء عوض، في عدد من الأعمال الفنية منها "المولد، الاحتياط واجب، حالة تلبس، عائلة شلش، الوسية".

رحل الفنان محمد عوض عن عالمنا يوم 27 فبراير من عام 1997.