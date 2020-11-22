قافلة صندوق تحيا مصر تصل أهالي بئر العبد والشيخ زويد

وصلت، صباح اليوم، قافلة صندوق تحيا مصر إلى محافظة شمال سيناء محملة بالمساعدات الإنسانية التي تضم 8 آلاف و670 شنطة مجمدات "دواجن" ضمن مبادرة بالهنا والشفا، و2000 كرتونة مواد غذائية متنوعة.

وتضمن شنطة المجمدات دجاجتين، كما تشمل كرتونة بالهنا والشفا "مواد غذائية عبارة عن 5 كيلو أرز و2 كيلو سكر وسمن وزجاجة زيت وشاي ومكرونة وفول".

وتم توزيع المساعدات الغذائية على الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية والصائدين والمنقولين من الشيخ زويد ورفح وأبناء القرى التي أضيرت بسبب الأحداث في مركز بئر العبد.

يذكر أن صندوق تحيا مصر نظم احتفالية الخميس الماضي بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أطلق خلالها أكبر قافلة إنسانية على مستوى العالم استعدادا لفصل الشتاء، مستهدفة مليون أسرة في محافظات الجمهورية كل، حيث تشمل القافلة الإنسانية مليون كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى مليوني دجاجة (2000 طن) يوفرها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ضمن مبادرة بالهنا والشفا لتوفير الغذاء للأسر الأولى بالرعاية طوال العام.

كما شملت القافلة مليون بطانية تم توفيرها ضمن مبادرة شتاء آمن التي دشنتها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون معها صندوق تحيا مصر للوصول لحماية الأسر من قسوة الشتاء.

وسجل صندوق تحيا مصر رقمين قياسيين بموسوعة جينيس للأرقام القياسية وذلك بعد نجاحه في تنظيم أكبر قافلة تبرع بالدواجن وأكبر قافلة تبرع بكراتين المواد الغذائية على مستوى العالم. وتسلم شهادتي تسجيل الرقمين القياسيين خلال الاحتفالية.

كما شملت القافلة مليون بطانية تم توفيرها ضمن مبادرة شتاء آمن التي دشنتها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون معها صندوق تحيا مصر للوصول لحماية الأسر من قسوة الشتاءفضلا عن نصف مليون قطعة ملابس يتم توزيعها من خلال القافلة على المستحقين في مختلف محافظات الجمهورية.