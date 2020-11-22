تحيا مصر: تواصلنا مع "جينيس" منذ بداية تنظيم أكبر قافلتي غذاء بالعالم

قال محمد مختار، المستشار الإعلامي لصندوق تحيا مصر، إنه خلال شهر رمضان الماضي نظم صندوق تحيا مصر قافلتين كان قوامهما ضخم جدا؛ عبارة عن 150 ألف كرتونة مواد غذائية والقافلة الأخرى كانت 300 ألف كرتونة، وذلك لأننا دائما نحاول التواصل مع كل المؤسسات الدولية لكي نكون قاعدة عريضة لدى الجميع للعلم بصندوق تحيا مصر، وخاصة أن هناك الكثير من المصريين في الخارج.

وأضاف مختار، خلال حواره في برنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية Dmc، أن هذه القوافل تدعم مصر على المستوى الدولي، لذلك "استغربوا إحنا إزاي مسجلناش 300 ألف كرتونة، لأن ده كان رقم ممكن يحطم أرقام قبل كده لذلك تواصلنا مع موسوعة جينيس".

وتابع، "تم التواصل مع موسوعة جينيس من أول لحظة لما بدأنا ننظم القافلتين لأن ده رقم قياسي في فكرة التسجيل لأن القافلة كلها اتعملت في 12 يوما، وكنا بنسارع الوقت"، مؤكدا "حققنا رقمين قياسيين لأول مرة تتمثل في أكبر قافلة تبرع بالدواجن والتبرع بكراتين المواد الغذائية على مستوى العالم".

إعلان موسوعة جينيس لتسجيل صندوق تحيا مصر رقمين قياسيين لأكبر قافلتي مساعدات على مستوى العالم

سجل صندوق تحيا مصر رقمين قياسيين بموسوعة جينيس للأرقام القياسية وذلك بعد نجاحه في تنظيم أكبر قافلة تبرع بالدواجن وأكبر قافلة تبرع بكراتين المواد الغذائية على مستوى العالم.

وتسلم صندوق تحيا مصر شهادتي تسجيل الرقمين القياسيين خلال احتفالية كبرى نظمها بعنوان نتشارك علشان بكره بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شهد خلالها إطلاق الصندوق لأكبر قافلة للمساعدات الإنسانية موجهة لمليون اسرة على مستوى الجمهورية وتتضمن القافلة مليون كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى مليوني دجاجة ( 2000 طن) يوفرها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ضمن مبادرة بالهنا والشفا لتوفير الغذاء للأسر الأولى بالرعاية طوال العام.

كما شملت القافلة مليون بطانية تم توفيرها ضمن مبادرة شتاء آمن التي دشنتها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون معها صندوق تحيا مصر للوصول لحماية الأسر من قسوة الشتاءفضلا عن نصف مليون قطعة ملابس يتم توزيعها من خلال القافلة على المستحقين في مختلف محافظات الجمهورية