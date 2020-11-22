تحيا مصر: وفرنا مليون بطانية للأسر الأولى بالرعاية لحمايتهم من الشتاء

قال محمد مختار، المستشار الإعلامي لصندوق تحيا مصر، إننا "تعودنا في كل عام أن يكون هناك احتفالية نقوم بها تكون بمثابة حدث ضخم، نجمع فيه كل المتبرعين والمساهمين في الصندوق، بالإضافة لعدد كبير من رموز الدولة لكي نستطيع أن نقرب المجتمع المدني كله من بعضه وأطراف التنمية بشكل عام من فكرة صندوق تحيا مصر".

وأضاف مختار، خلال حواره في برنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية Dmc، أن عام 2019 كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شرفنا بإطلاق المبادرة الضخمة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، ولكن هذا العام ومع وجود جائحة فيروس كورونا واحتياجنا الشديد بأن نضع أيدينا معا فكرنا في كيفية تدعيم أكبر عدد من الأسر المستهدفة بالرعاية من خلال الصندوق بالإضافة لإطلاق عدد كبير من المبادرات التي أوقفتها أزمة كورونا لفترة عن الإنطلاق.

وتابع أنه تم تدعيم الأسر بـ2000 طن من الدواجن، وبعد ذلك قمنا برفع سقف طموحنا وتم عمل فكرة مليون كرتونة مواد غذائية، وبعد ذلك بالتشاور مع وزارة التضامن الاجتماعي في مبادرة "شتاء آمن"، تم توفير مليون بطانية من خلالها، ونصف مليون قطعة من الملابس لكي نستطيع أن ندخل بمجموعة من الهدايا للأسر الأولى بالرعاية استقبالا لفصل الشتاء.

وأكد أن مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" هي مبادرة الصندوق لمواجهة جائحة فيروس كورونا، والتي أطلقناها في مارس الماضي، وشعارنا دائما هو نتشارك لأننا نسعى أن نتشارك مع أفراد ومؤسسات وكل منظمات المجتمع المدني لكي نوفر الموارد المتاحة ونصل بها لأكبر عدد من الأسر الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن الحفل هذا العام كان تحت عنوان "نتشارك علشان بكرة" لكي نؤمن حياة الأسر الأولى بالرعاية وخاصة في فصل الشتاء وجائحة فيروس كورونا.