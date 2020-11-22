بدل عدوى وحافز أكبر للمهندسين يا وزير الزراعة

نعاني نحن المهندسين الزراعيين العاملين في الجمعيات التعاونية الزراعية في القرى من قلة الحافز الشهري الذي نحصل عليه نظير عمل شاق يتمثل في العمل الإداري وتوزيع الأسمدة على الفلاحين، وحماية الأرض والعمل في الحقول، ونعمل في جميع المحاصيل، كما نؤدي دور المرشدين الزراعيين، ونحن معرضون للإصابة بأمراض خطيرة نتيجة التعرض للمبيدات باستمرار، ثم في النهاية لا نحصل على اكثر من 22 جنيه حافز شهري، أين الكادر الخاص بالمهندسين الزراعيين، وأين بدل الانتقال اليومي إلى الحقول والإدارة يومياً، وأين بدل العدوى؟ نناشد السيد القصير وزير الزراعة وجيه السادة المسؤولين بزيادة الحافز الشهري، وإقرار بدل عدوى، حتى نستطيع مواجهة أعباء الحياة.

عن المهندسين

أحمد بسيوني إبراهيم