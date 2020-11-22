بدل عدوى وحافز أكبر للمهندسين يا وزير الزراعة
كتب:
نبض الشارع
03:42 م | الأحد 22 نوفمبر 2020
وزير الزراعة
نعاني نحن المهندسين الزراعيين العاملين في الجمعيات التعاونية الزراعية في القرى من قلة الحافز الشهري الذي نحصل عليه نظير عمل شاق يتمثل في العمل الإداري وتوزيع الأسمدة على الفلاحين، وحماية الأرض والعمل في الحقول، ونعمل في جميع المحاصيل، كما نؤدي دور المرشدين الزراعيين، ونحن معرضون للإصابة بأمراض خطيرة نتيجة التعرض للمبيدات باستمرار، ثم في النهاية لا نحصل على اكثر من 22 جنيه حافز شهري، أين الكادر الخاص بالمهندسين الزراعيين، وأين بدل الانتقال اليومي إلى الحقول والإدارة يومياً، وأين بدل العدوى؟ نناشد السيد القصير وزير الزراعة وجيه السادة المسؤولين بزيادة الحافز الشهري، وإقرار بدل عدوى، حتى نستطيع مواجهة أعباء الحياة.
عن المهندسين
أحمد بسيوني إبراهيم