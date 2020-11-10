10 خطوات من وزارة الزراعة للنهوض بالثروة الداجنة والتصدير

كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن خطة الوزارة للنهوض بالثروة الداجنة في مصر، لتصدير الدواجن إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا، التي بلغت الاستثمارات فيها نحو 100 مليار جنيه، فضلا عن توفير أكثر من 3 ملايين فرصة عمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن وإنتاج البيض، الذي يبلغ 1.4 مليار طائر، و13 مليار بيضة سنويا.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي خطة الوزارة للنهوض بالثروة الداجنة:

1- تقوم الوزارة بتيسير إجراءات منح تراخيص تشغيل المزارع، ما أدى إلى زيادة أعداد المزارع المرخصة.

2- إعداد قواعد البيانات ومتابعة الإشراف البيطري عليها، لاتخاذ قرارات سليمة.

3- رفع إحداثيات أكثر من 25 ألف مزرعة ومنشأة باستخدام أجهزة GPS، بالتعاون مع وزارة التخطيط، وجار استكمال تدقيق الإحداثيات ووضعها على خريطة إلكترونية، تسمى قواعد بيانات للإنتاج الداجني.

4- الانتهاء من حصر 95% من مزراع الدواجن إلكترونيا.

5- عملت الوزارة لدى المنظمة العالمية للصحة الحيوانية من أجل اعتماد مصر من الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من انفلونزا الطيور.

5- تهدف الاستراتيجية لتوفير المزيد من فرص العمل وتحسين دخول ومستوى معيشة العاملين في القطاع الزراعي.

6- توفير أوجه المساعدة لصغار المربين من الدعم اللازم للمزارع النظامية، وتطوير المزارع الصغيرة للحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

7- رفع الوعي لدى المربين من خلال المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني.

8- حل المشكلات المرضية لصغار المربين والحفاظ على قطعانهم من الأمراض.

9- تطوير المزارع الصغيرة وتحويلها من النظام المفتوح، إلى المغلق وشبه المغلق؛ للحد من انتشار الأوبئة وخفض تكاليف الإنتاج، من خلال بروتوكول التعاون بين وزارة الزراعة والبنوك الوطنية والاتحاد العام لمنتجي الدواجن؛ لتوفير الخدمات اللوجستية والفنية والتمويلية والتأهيلية للمربين.

10- طرح 9 مواقع في قنا والأقصر والوادي الجديد وشمال سيناء للاستثمار، واستغلال الظهير الصحراوي للمحافظات، والخروج من الزحام في الوادي والدلتا، فضلا عن 13 موقعا آخرا جاري تهيئتهم.