رئيس البنك الدولي يرحب بتقدم مجموعة الـ20 في تخفيف عبء الديون

قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، يوم السبت، إنه سعيدا جدا برؤية التقدم الذي حققته مجموعة الـ20 في شفافية الديون وتخفيف عبء الديون.

وأضاف مالباس، في تصريحات لقمة مجموعة الـ20 التي استضافتها السعودية عبر مؤتمر فيديو من 21 إلى 22 نوفمبر، أن "هذه خطوات مهمة وإيجابية للتنمية، وسعيد برؤية هذه الاستجابة البناءة من الدائنين الرئيسيين".

أيدت مجموعة الـ20 مبادرة تعليق خدمة الديون في أبريل، لمساعدة الدول الأفقر في الاستجابة لمرض فيروس كورونا، وتم تمديد المبادرة في شهر أكتوبر لمدة ستة أشهر.

وخلال الأسبوع الماضي، تعهد وزراء مالية مجموعة الـ20 ومحافظو البنك المركزي، بالالتزام بالمبادرة بتنسيق وثيق، قائلين إنه سيتم تقديم أقصى دعم للدول المؤهلة في المبادرة.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينج يوم السبت، إن بلاده تدعم قرار مجموعة الـ20 حول تمديد المبادرة، وسوف تواصل تطبيقها بشكل كامل مع الأطراف الأخرى.

وقال مالباس في القمة الافتراضية "التزامات الرئيس شي والإعلانات التي صدرت الأسبوع الماضي، مفيدة ومرحب بها".

وأضاف رئيس مجموعة البنك الدولي "تقليل الدين والشفافية سوف يساعدان في الاستثمار المثمر، وهو شيء أساسي لتحقيق التعافي في وقت مبكر وبشكل أقوى وأكثر استدامة"، واستطرد: أن "هناك المزيد الذي يجب القيام به".

وأشار مالباس إلى أن تحديات الدين أصبحت متكررة بدرجة أكبر في دول من بينها تشاد وأنجولا وإثيوبيا وزامبيا، حيث "ما زالت التوقعات لمستوى الفقر قاتمة" فى ظل غياب تخفيف أعباء الديون بشكل كامل.

وذكر مالباس "أننا نحتاج للحذر من أهمال هذه المشكلات الآن، ما قد يؤدى للتخلف عن السداد بشكل فوضوي وإعادة هيكلة الديون المتكررة، كما حدث في الثمانينيات.