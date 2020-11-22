تشنج وي: رؤية "أبيك" تعزز النمو الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

قال يانج تشنج وي، المسؤول في وزارة التجارة الصينية، إن الرؤية الجديدة التي أطلقها منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" يوم الجمعة الماضي، ستضخ زخماً جديداً في النمو الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأضاف يانج أن "رؤية بوتراجايا 2040"، التي تبناها الاجتماع الـ27 للقادة الاقتصاديين في "أبيك"، هي مخطط جديد طويل الأجل للتعاون المستقبلي، يتوخى "مجتمع آسيا والمحيط الهادئ مفتوحاً وديناميكياً ومرناً وسلمياً بحلول العام 2040، من أجل ازدهار جميع شعوبنا وأجيالنا المستقبلية"، مؤكداً: "هذا الاجتماع يعد علامة فارقة في تعاون الأبيك".

وأُطلقت رؤية ما بعد العام 2020 لتحل مكان أهداف بوغور للعام 1994، التي أحرزت تقدماً ملحوظاً في تحرير وتيسير التجارة والاستثمار في المنطقة.

وأضاف يانج أن السنوات الـ26 المنقضية منذ تنفيذ هدف بوجور في العام 1994، شهدت نمو حجم التجارة في المنطقة بمعدل سنوي متوسط نسبته 6.7%، وانخفاض متوسط مستوى التعريفة الجمركية من 13.9% إلى 5.2%، فضلاً عن تضاعف عدد اتفاقات التجارة الحرة ثمانية أضعاف تقريباً خلال الفترة المذكورة.

وكجزء من مساهمة الصين في تحقيق هذه الأهداف، انخفض متوسط مستوى التعريفة الجمركية في الصين من 23.6% إلى 7.5%، إلى جانب توسيع حجم انفتاح التجارة في الخدمات وتخفيف الحواجز أمام الاستثمار الأجنبي.

وتعهد أعضاء أبيك في إطار الرؤية الجديدة، بالالتزام بمواصلة العمل لتهيئة بيئة تجارية واستثمارية حرة ومفتوحة وعادلة وغير تمييزية وشفافة وقابلة للتنبؤ.

وقال يانج إن "الرؤية الجديدة تقدم التزاماً طويل الأجل بدعم النظام التجاري متعدد الأطراف، وتظهر تصميماً على تعزيز التكامل الإقليمي"، مؤكداً أن الصين ستساهم بشكل أكبر في تنفيذ الرؤية الجديدة.