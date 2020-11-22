نائب رئيس الوزراء العُماني: ماضون في "النهضة المتجددة" وفق رؤية 2040

أكد أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء العُماني لشئون العلاقات والتعاون الدولي، والممثل الخاص للسلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، أن ما تحقق على الأرض العُمانية خلال الخمسين عاماً الماضية، هو نتاج استراتيجية تنموية شاملة نُفذت على مراحل متعددة ووفق خطط ودراسات مستفيضة، والتي أبرزها الرؤية المستقبلية "عُمان 2040" التي يشرف عليها السلطان هيثم بن طارق.

وقال أسعد بن طارق إن سلطنة عُمان ماضية في طريق نهضتها المتجددة تحت ظل القيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، ووفق تلك الرؤية المستقبلية التي تبشر بالاستقرار والنمو وتعزز من الاهتمام بالابتكار والبحث العلمي ومخرجاته، موضحاً أن المستقبل يحتم على عُمان زيادة التنوع الاقتصادي لرفد مدخلات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

ووصف مسيرة النهضة العُمانية التي تواصل تحقيق إنجازاتها بكل ثقة واقتدار في عهد السلطان هيثم بن طارق وما حققته في عهد السلطان الراحل قابوس بن سعيد، بأنها "نبراس يُستنار به"، مشيراً إلى أن هذه النهضة قامت على مبادئ من المساواة والعدالة ونشر قيم السلم والتسامح والحوار والإخاء مع الجميع.