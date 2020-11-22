إحباط تهريب 6 أطنان حشيش في حاوية بميناء دمياط: مخبأة بألواح خشب

تمكّنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعات "الأمن الوطني، الأمن العام"، والإدارة العامة لأمن الموانئ من ضبط حاوية قادمة من ميناء إحدى الدول إلى ميناء دولة أخرى، وصولاً إلى ميناء دمياط البحري "ترانزيت"، ومشمولها المستندى "ألواح خشبية"، وإخفاء أصحاب الشأن كمية كبيرة من مخدر الحشيش ضمن مشمولها.

تمّ تشكيل لجنة "أمنية، جمركية" لتفتيش الحاوية بميناء دمياط البحري أسفرت أعمالها عن ضبط 30 ألف طربة لمخدر الحشيش وزنت جميعها 6 أطنان، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ480 مليون جنيه وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.