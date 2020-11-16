مقدم بلاغ "إجبار طفلة على شرب الحشيش": ارتكاب الواقعة خارج مصر لا يعفي من العقاب

قال المحامي ياسر قنطوش مقدم البلاغ في الشاب الذي أجبر طفلة على شرب سيجارة حشيش، إنه لم يقدم ضده بلاغا بصفة شخصية، لكنه حصل على توكيل من موكلة في مكتبه وهي أسترالية الجنسية، إذ أن الواقعة حدثت في أستراليا وليس بمصر.

وأضاف قنطوش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم"، أن الطفلة تبلغ من العمر 8 سنوات واسمها آلاء مراد، أما الشاب فهو مصري ويعيش ببورسعيد وكونه ارتكب الجريمة خارج مصر فإن هذا الأمر لن يعفيه من العقاب وفقًا لما هو منصوص عليه في القانون المصري: "تحضرنا قضية سوزان تميم إذ ارتكبت الجريمة خارج مصر وعُوقب المتهمون داخل مصر".

وتابع: "الرجل الذي أجبر الطفلة هو ابن زوج موكلتي، وهناك مشاكل كثيرة بينهما، وقد حصلت على الفيديو من قريبة لها تحمل الجنسية الأسترالية وهي من جذور عربية، فتحركت وأرسلت لي توكيلا من أستراليا وقدمت بلاغا للنائب العام".

وأوضح: "الرجل ارتكب مجموعة جرائم في بعض، تعاطى مخدر الحشيش، وإجبار طفلة على تناوله، ونحن في دولة قانون ومن يخطئ سيلقى عقابه، والمتهم هارب ولم يحاكم وهذا الفيديو جرى تصويره منذ فترة؛ لكن ما جاء فيه جريمة لا تسقط بالتقادم وهي لا تقل بشاعة وحقارة عن جريمة فندق فيرمونت الذي تم محاكمة المتهمين فيها منذ شهرين وقد ارتكبت وقائعها منذ 8 سنوات تقريبًا".