تحقيقات نيابة بورسعيد: فيديو إجبار طفلة على تناول الحشيش عمره 9 سنوات
كتب:
هبة صبيح
11:24 ص | الإثنين 16 نوفمبر 2020
صورة ارشيفية
واصلت النيابة العامة في بورسعيد، اليوم الاثنين، التحقيقات في واقعة قيام شخص بتصوير مقطع فيديو يظهر فيه إجبار طفلة على تناول سيجارة تحتوي على مادة "الحشيش" المخدرة، حيث أظهر أظهرت التحقيقات أن المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، جرى تصويره قبل نحو 9 سنوات.
وأوضح مصدر مسئول بنيابة الضواحي والعرب أن القضية قيد التحقيقات منذ عدة شهور، مشيراً إلى أنه تم إصدار مذكرة استدعاء بحق الشاب "إسلام أ. أ."، ومثل أحد المحامين الموكلين عنه أمام التحقيقات، حيث دفع بأن الفيديو تم تصويره منذ 9 سنوات، خارج مصر، حيث يقيم موكله الشاب في أستراليا، وأفاد بأن الطفلة التي تظهر معه في مقطع الفيديو تربطه بها علاقة قرابة.
وكان المحامي "ياسر قنطوش"، قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام، يحمل رقم 14126، طالب فيه بضبط وإحضار شاب ظهر في مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يجبر طفلة على تناول مخدر "الحشيش".
وجاء في البلاغ، المرفق بمقطع فيديو الواقعة، أن الفيديو يتضمن تعاطي المشكو في حقه مخدر "الحشيش" من خلال سيجارة، وإعطائها لطفلة صغيرة، وصورها وهو يضع السيجارة في فمها، مما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لكون ما فعله يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، فضلاً عن أنه ظهر بالفيديو دون ملابس، أثناء إتيانه لذلك الفعل المشين.
وأضاف "قنطوش"، في بلاغه، أن تلك الواقعة تمثل تعدياً وانتهاكاً لحقوق الطفلة الصغيرة، مما يعرض حياتها للخطر، وهذا الفيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وشاهده الكثير من الناس، وأثار سخط الجميع على هذا الفعل، وطالب بالتحقيق في تلك الواقعة، وتقديم المشكو في حقه للمحاكمة الجنائية، بتهمة انتهاك حقوق الصغيرة، وتصويرها في وضع يخل بالآداب.