تحقيقات نيابة بورسعيد: فيديو إجبار طفلة على تناول الحشيش عمره 9 سنوات

واصلت النيابة العامة في بورسعيد، اليوم الاثنين، التحقيقات في واقعة قيام شخص بتصوير مقطع فيديو يظهر فيه إجبار طفلة على تناول سيجارة تحتوي على مادة "الحشيش" المخدرة، حيث أظهر أظهرت التحقيقات أن المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، جرى تصويره قبل نحو 9 سنوات.

وأوضح مصدر مسئول بنيابة الضواحي والعرب أن القضية قيد التحقيقات منذ عدة شهور، مشيراً إلى أنه تم إصدار مذكرة استدعاء بحق الشاب "إسلام أ. أ."، ومثل أحد المحامين الموكلين عنه أمام التحقيقات، حيث دفع بأن الفيديو تم تصويره منذ 9 سنوات، خارج مصر، حيث يقيم موكله الشاب في أستراليا، وأفاد بأن الطفلة التي تظهر معه في مقطع الفيديو تربطه بها علاقة قرابة.

وكان المحامي "ياسر قنطوش"، قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام، يحمل رقم 14126، طالب فيه بضبط وإحضار شاب ظهر في مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يجبر طفلة على تناول مخدر "الحشيش".

وجاء في البلاغ، المرفق بمقطع فيديو الواقعة، أن الفيديو يتضمن تعاطي المشكو في حقه مخدر "الحشيش" من خلال سيجارة، وإعطائها لطفلة صغيرة، وصورها وهو يضع السيجارة في فمها، مما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لكون ما فعله يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، فضلاً عن أنه ظهر بالفيديو دون ملابس، أثناء إتيانه لذلك الفعل المشين.

وأضاف "قنطوش"، في بلاغه، أن تلك الواقعة تمثل تعدياً وانتهاكاً لحقوق الطفلة الصغيرة، مما يعرض حياتها للخطر، وهذا الفيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وشاهده الكثير من الناس، وأثار سخط الجميع على هذا الفعل، وطالب بالتحقيق في تلك الواقعة، وتقديم المشكو في حقه للمحاكمة الجنائية، بتهمة انتهاك حقوق الصغيرة، وتصويرها في وضع يخل بالآداب.