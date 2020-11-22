الملك سلمان يدعو دول العالم إلى التصدي للتغير المناخي

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، إنَّ بلاده تدعو دول العالم للتصدي للتغير المناخي، وإدارة الانبعاثات بنحو شامل ومتكامل يهدف إلى تخفيف حدة آثار التغيرات المناخية وجعل أنظمة الطاقة أنظف وأكثر استدامة، مشددًا على أن المملكة العربية السعودية لديها خطط واسعة لإنتاج الطاقة المتجددة.

وأضاف الملك سلمان، خلال كلمته بقمة العشرين، أنَّ الدول يجب أن تتبني التقنيات التي تتناسب مع المسارات التي تختارها لتحولات الطاقة وذلك من خلال ركائز الاقتصاد الدائري للكربون، حيث تشكل هذه الركائز مجتمعة نهجا شاملا يتيح الاستفادة من الطاقة.

وفي وقت سابق، قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إنَّ السعودية قدمت نصف مليار دولار لإيجاد لقاح وعلاج لمواجهة كورونا وشاركت في إطلاق مبادرة لتسريع إيجاد أدوات لمواجهة كورونا، مشددًا على أنَّ جائحة كورونا تعد اختبارا قويا لأنظمتنا الصحية العالمية.

وأشار إلى أنَّ أزمة جائحة كورونا التي يشهدها العالم في 2020 غير مسبوقة، مشيدا بدور مجموعة العشرين في التصدي لهذه الجائحة، مردفًا: "لقد كان هذا العام استثنائيا، حيث شكلت جائحة كورونا أزمة غير مسبوقة طالت العالم أجمع خلال فترة وجيزة".