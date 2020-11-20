سلمان خان يعلن سلبية مسحة كورونا

أعلن الفنان البوليودي سلمان خان، سلبية مسحة كورونا، بعد الاشتباه بإصابته بعد تعرض أحد مساعديه للعدوى.

وكشف سلمان، عبر حسابه بتويتر، عن سلبية مسحة كورونا، معلنا استئناف نشاطه الفني الفترة المقبلة، بعد حصوله على إجازة في ظل الاشتباه بإصابته بالفيروس.

وأصيب مؤخرا، عدد كبير من نجوم بوليود، بفيروس كورونا، أبرزهم أميتاب باتشان، والذي تعافى مؤخرا، وعاد مرة أخرى لعمله وتصوير برنامج "من سيربح المليون".

وعقب تعافي أميتاب، من كورونا، بأيام قليلة، عاد للعمل وكتب: "العودة مرة أخرى للعمل، سأبدأ تصوير الموسم الجديد من برنامج (من سيربح المليون) بمعدل تصوير 5 ساعات يوميا مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية".