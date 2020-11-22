ترامب عن اتفاقية باريس: نستطيع حماية البيئة دون قوانين مسيئة للاقتصاد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده تعهدت بزراعة مليار شجرة كمساهمة منها في مبادرة تريليون شجرة، كما أنه وقع على قانون الهواء الطلق الأمريكي وهو الاستثمار الأكثر أهمية في الحدائق الأمريكية الوطنية منذ أكثر من قرن مضى.

وأضاف ترامب، خلال كلمته بقمة العشرين: "استعدنا وصول الجمهور إلى الأراضي الفيدرالية في نصب الدببة التذكاري والنصب التذكاري الوطني للسلالم الكبرى، وقد وقعت قانونا لحماية البحار الأمريكية من القوى الخارجية التي قد تلوثه، كما أن وكالة حمية الأبحار نظفت عددا كبيرا من البحار، وهذا أكبر إنجاز على مر العقدين الماضيين".

وتابع أنه حمى بلاده من اتفاق باريس، واصفًا إياه بـ"غير العادل" لواشنطن، مشيرا إلى أنه مصمم لقتل الاقتصاد الأمريكي، كما أنه حمى الوظائف الأمريكية وهو ما كان يتعين القيام به.

واوضح: "منذ انسحابنا من اتفاق باريس خفضت البلاد انبعاثات الكربون أكثر من أي دولة أخرى في العالم، ونحن مكتفون ذاتيا من الطاقة، ونحن الدولة المنتجة الأولى للغاز الطبيعي في العالم ولدينا تكنولوجيا متقدمة جدًا، مثل التكنولوجيا المعتمدة على التقنيات الهيدرولوجية، ونحسن البيئة، ونسهم في حماية الأسر الأمريكية التي توفر 3 آلاف دولار في السنة".

وأشار إلى أن بلاده تبرهن كل يوم عن أنها قادرة على حماية البيئة دون فرض اتفاقات مسيئة للاقتصادات، متابعا: "كانت لنا الفرص في الاستمرار بالبناء على هذا التطور ويجب أن نحافظ على ما منحه لنا الله من خليقة ويجب أن نقدم مستقبلًا مليئًا بالفرص لبلدنا ولكل دول العالم".