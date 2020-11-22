تفاخر به ترامب.. 10 معلومات عن عقار "ريجينيرون" المستخدم لعلاج كورونا

منحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، موافقة طارئة لاستخدام علاج فيروس كورونا والذي طورته شركة التكنولوجيا الحيوية "ريجينيرون"، وهو العقار الذي استخدم في علاج الرئيس الأميركي دونالد ترامب عندما أصيب بفيروس كورونا، تزامنا مع ذلك يستعرض "الوطن" في نقاط أهم المعلومات عن العقار.

- منح الضوء الأخضر لعلاج "ريجينيرون"، المسمى "ريجن-كوف-2" للبدء في تطويره لاستخدامه.

- العلاج عبارة عن أجسام "المضادة الأحادية النسيلة".

- تحاكي هذه الأجسام المضادة الجهاز المناعي الذي تخلقه الإصابة بالمرض، من خلال عرقلة بلوغ الفيروس ذروته في جسم المصاب أي عرقلة نيل المرض من الخلايا البشرية واختراقها.

- العقار يتيح للمرضى تجنب دخول المستشفى ويخفف العبء على نظام الرعاية الصحية.

- العقار عبارة عن مزيج من اثنين من الأجسام المضادة، بعدما ثبت أنه يقلل من حالات "كوفيد-19" التي تستلزم دخول المستشفى أو غرف الطوارئ.

- يعطى العلاج عن طريق التنقيط الوريدي.

- "ريجينيرون" هو ثاني علاج بالأجسام المضادة الاصطناعية يحصل على "ترخيص استخدام بشكل عاجل" من الإدارة الأميركيّة للأغذية والعقاقير، ومنحت موافقة استخدام علاج مماثل طورته شركة "ايلي ليلي" الأميركية.

- ويعتبر فعالاً أكثر في المرحلة الأولى من الإصابة بالفيروس، عندما تكون لا تزال لدى الأجسام المضادة فرصة السيطرة على المرض وليس في المرحلة الثانية من الإصابة، عندما لا يعود الفيروس نفسه الخطر إنما التفاعل المفرط للجهاز المناعي الذي يضرب الرئتين وأعضاء أخرى.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101783 حالة حتى اليوم.

وكشفت عن تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.